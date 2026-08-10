A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), divulgou, nesta segunda-feira (10), as novas vagas de emprego da semana, com 97 oportunidades para diversas áreas, incluindo estágios e cadastro para aprendiz.
As vagas disponíveis são para:
Administrativo – 1 vaga
Ajudante de cozinha – 3 vagas
Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) – 2 vagas
Analista de Operações I – Backoffice Jurídico – 5 vagas
Aprendiz a partir de 16 anos – 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga
Atendente – noturno – PCD – 10 vagas
Atendimento WhatsApp/Suporte Site – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) – 2 vagas
Auxiliar de manipulação no laboratório – 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 5 vagas
Auxiliar Operações – 15 vagas
Babá – 1 vaga
Balconista – 2 vagas
Bordadeira/costureira – 1 vaga
Camareira – 3 vagas
Consultor de seguros – 1 vaga
Cuidador cães pet – 1 vaga
Encarregada de limpeza hospitalar – 4 vagas
Estágio em Administração/Gestão Empresarial – 2 vagas
Estágio em Direito/Técnico em Serviços Jurídicos – 1 vaga
Intermitente - auxiliar de loja – 1 vaga
Mecânico veículos leves – 2 vagas
Monitor de cães pet – 1 vaga
Oficial manutenção – 1 vaga
Operador de escavadeira – 1 vaga
Operador loja – mercearia – 1 vaga
Operador loja II - frente de caixa – 1 vaga
Padeiro – 2 vagas
Pedreiro – 2 vagas
Programador e Operador de torno CNC – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Serralheiro/soldador – 3 vagas
Servente de obras – 2 vagas
Serviços gerais/copeira – 1 vaga
Técnico em Eletrônica – 2 vagas
Técnico de Informática 6h parcial – 1 vaga
Técnico de Informática 8h integral – 1 vaga
Vendedor (a) – 3 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/ .
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.
As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes através do https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx