10 de agosto de 2026
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EM DIVERSAS ÁREAS

Emprega Bauru: semana começa com 97 oportunidades de trabalho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), divulgou, nesta segunda-feira (10), as novas vagas de emprego da semana, com 97 oportunidades para diversas áreas, incluindo estágios e cadastro para aprendiz.

As vagas disponíveis são para:

Administrativo – 1 vaga

Ajudante de cozinha – 3 vagas

Analista de Departamento Pessoal Pleno (Rescisão e Férias) – 2 vagas

Analista de Operações I – Backoffice Jurídico – 5 vagas

Aprendiz a partir de 16 anos – 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal – 1 vaga

Atendente – noturno – PCD – 10 vagas

Atendimento WhatsApp/Suporte Site – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de estoque – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) – 2 vagas

Auxiliar de manipulação no laboratório – 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 5 vagas

Auxiliar Operações – 15 vagas

Babá – 1 vaga

Balconista – 2 vagas

Bordadeira/costureira – 1 vaga

Camareira – 3 vagas

Consultor de seguros – 1 vaga

Cuidador cães pet – 1 vaga

Encarregada de limpeza hospitalar – 4 vagas

Estágio em Administração/Gestão Empresarial – 2 vagas

Estágio em Direito/Técnico em Serviços Jurídicos – 1 vaga

Intermitente - auxiliar de loja – 1 vaga

Mecânico veículos leves – 2 vagas

Monitor de cães pet – 1 vaga

Oficial manutenção – 1 vaga

Operador de escavadeira – 1 vaga

Operador loja – mercearia – 1 vaga

Operador loja II - frente de caixa – 1 vaga

Padeiro – 2 vagas

Pedreiro – 2 vagas

Programador e Operador de torno CNC – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Serralheiro/soldador – 3 vagas

Servente de obras – 2 vagas

Serviços gerais/copeira – 1 vaga

Técnico em Eletrônica – 2 vagas

Técnico de Informática 6h parcial – 1 vaga

Técnico de Informática 8h integral – 1 vaga

Vendedor (a) – 3 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/ .

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo.

As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes através do https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx 

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