A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), divulgou, nesta segunda-feira (10), as novas vagas de emprego da semana, com 97 oportunidades para diversas áreas, incluindo estágios e cadastro para aprendiz.

As vagas disponíveis são para:

Administrativo – 1 vaga