Piratininga - A partir desta terça-feira (11), a Cart dará início a serviços de recuperação do pavimento em uma das alças do dispositivo de retorno localizado no km 256 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). Os trabalhos exigirão fechamento completo da alça de saída da rodovia no sentido Interior, com previsão de conclusão na quinta-feira (13).

As intervenções ocorrerão das 7h às 18h, ao longo dos três dias de obra. Enquanto durar a interdição, os motoristas que trafegam no sentido Interior da SP-225 deverão realizar o retorno no dispositivo seguinte, localizado no km 259.

Além da interdição da alça, haverá operação Pare e Siga na passagem superior do dispositivo para a execução de serviços de melhorias no pavimento. O sistema será implantado para controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança das equipes que estarão empenhadas na obra.