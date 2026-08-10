O presidente da Câmara de Bauru, Markinho Souza (MDB), recebeu na última semana comitiva formada por auxiliares de creche da rede municipal de educação. O grupo veio solicitar apoio para que a Lei Federal n.º 15.326/2026 seja aplicada também no município.

Sancionada em janeiro deste ano, a lei trouxe alterações nas legislações que tratam da definição de professores da educação infantil e sua caracterização como profissionais do magistério.

Com as mudanças, são entendidos como estes profissionais todos aqueles que “desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência”.