Um homem apontado pela Polícia Civil como responsável pelo assassinato de Kauã Roberto Bispo de Oliveira, de 18 anos, foi localizado e preso pela polícia boliviana após quase dois anos foragido. O suspeito foi detido na Bolívia e entregue nesta sexta-feira (7) à Polícia Federal na fronteira com o Brasil, em Corumbá (MS).

O crime ocorreu em 4 de setembro de 2024, na quadra 3 da Rua Francisco Saez Aiza, na região do Condomínio Chácara das Flores, em Bauru, onde a vítima residia. Segundo as investigações da 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Deic de Bauru, Kauã caminhava pela via pública quando foi surpreendido pelo ocupante de um Citroën C3 preto. Imagens obtidas pelos investigadores registraram a dinâmica do crime.

De acordo com a polícia, os primeiros disparos foram efetuados de dentro do veículo. A vítima teria corrido pela calçada, mas foi alcançada pelo atirador, que efetuou novos disparos a curta distância. Kauã foi atingido inclusive na cabeça e morreu no local. Durante a perícia, foram encontrados seis estojos de munição calibre 9 mm espalhados pela via pública, indicando o trajeto percorrido pela vítima desde o primeiro ponto em que foi baleada até o local onde caiu.