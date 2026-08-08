Um homem apontado pela Polícia Civil como responsável pelo assassinato de Kauã Roberto Bispo de Oliveira, de 18 anos, foi localizado e preso pela polícia boliviana após quase dois anos foragido. O suspeito foi detido na Bolívia e entregue nesta sexta-feira (7) à Polícia Federal na fronteira com o Brasil, em Corumbá (MS).
O crime ocorreu em 4 de setembro de 2024, na quadra 3 da Rua Francisco Saez Aiza, na região do Condomínio Chácara das Flores, em Bauru, onde a vítima residia. Segundo as investigações da 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Deic de Bauru, Kauã caminhava pela via pública quando foi surpreendido pelo ocupante de um Citroën C3 preto. Imagens obtidas pelos investigadores registraram a dinâmica do crime.
De acordo com a polícia, os primeiros disparos foram efetuados de dentro do veículo. A vítima teria corrido pela calçada, mas foi alcançada pelo atirador, que efetuou novos disparos a curta distância. Kauã foi atingido inclusive na cabeça e morreu no local. Durante a perícia, foram encontrados seis estojos de munição calibre 9 mm espalhados pela via pública, indicando o trajeto percorrido pela vítima desde o primeiro ponto em que foi baleada até o local onde caiu.
Suspeito teria fugido para a Bolívia
As investigações identificaram o homem preso nesta sexta como o principal suspeito do homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele seria ligado ao tráfico de drogas na região do Fortunato Rocha Lima. Após o crime, o investigado fugiu para a Bolívia. A equipe da 3ª Delegacia de Homicídios passou a monitorá-lo depois de identificar uma linha telefônica cadastrada naquele país e utilizada pelo suspeito.
Ainda conforme as investigações, durante o período em que permaneceu na Bolívia, ele teria passado a atuar como intermediário no envio de crack e cocaína para Bauru. Para isso, segundo a polícia, utilizava pessoas conhecidas como “barrigueiros”, que transportariam as drogas até o município. Prisões relacionadas a esse esquema teriam sido realizadas por equipes da 2ª Dise e do GOE.
Mandado de prisão e cooperação internacional
Em janeiro de 2026, após a conclusão do inquérito policial, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o delegado responsável pelo caso manteve contato com um delegado da Polícia Federal que atua como adido policial em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Foram encaminhados fotografia, mandado de prisão e outras informações obtidas durante as investigações, com pedido de cooperação das autoridades bolivianas para localizar e prender o suspeito.
Na tarde desta sexta-feira (7), o homem foi finalmente localizado pela Polícia Boliviana e entregue às autoridades brasileiras na fronteira, onde ficou sob responsabilidade da Polícia Federal em Corumbá (MS). Segundo a Polícia Civil, o suspeito deverá ser encaminhado ao presídio regional da cidade e posteriormente transferido para uma penitenciária no Estado de São Paulo.