Lins - Uma megaoperação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (10), em Lins (102 quilômetros de Bauru), com o objetivo de cumprir mandados de busca e de prisão preventiva, além de medidas cautelares, resultou na prisão de nove pessoas e no bloqueio de R$ 6 milhões.
A operação, batizada de "Game Over", foi coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e é resultado de investigação iniciada no começo de 2025 para apurar a atuação de grupo suspeito de envolvimento com o comércio de entorpecentes e possíveis práticas de lavagem de dinheiro na região.
Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo foi desenvolvido em três fases e reuniu elementos obtidos por meio de diligências, apreensões e análise de dados autorizadas judicialmente. Nas duas primeiras, houve prisões em flagrante e apreensão de drogas, celulares e objetos de interesse para a apuração.
Já na terceira etapa, foram recolhidos documentos e equipamentos eletrônicos. A análise de dados e de informações bancárias autorizada pela Justiça identificou movimentações financeiras consideradas atípicas e incompatíveis, em tese, com a capacidade econômica declarada de alguns dos investigados.
Com base no conjunto de elementos reunidos durante a investigação, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, cumprimento de mandados de busca e adoção de medidas cautelares. Os pedidos foram deferidos pela Justiça e, no total, três homens e três mulheres foram presos em Lins.
As outras três prisões preventivas decretadas referem-se a investigados que já se encontram no sistema prisional por outros crimes. Também foram determinadas medidas de bloqueio de ativos financeiros, no total de R$ 6 milhões, além do sequestro de imóveis e de veículos vinculados aos suspeitos. O caso segue sob investigação.