Lins - Uma megaoperação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (10), em Lins (102 quilômetros de Bauru), com o objetivo de cumprir mandados de busca e de prisão preventiva, além de medidas cautelares, resultou na prisão de nove pessoas e no bloqueio de R$ 6 milhões.

A operação, batizada de "Game Over", foi coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e é resultado de investigação iniciada no começo de 2025 para apurar a atuação de grupo suspeito de envolvimento com o comércio de entorpecentes e possíveis práticas de lavagem de dinheiro na região.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo foi desenvolvido em três fases e reuniu elementos obtidos por meio de diligências, apreensões e análise de dados autorizadas judicialmente. Nas duas primeiras, houve prisões em flagrante e apreensão de drogas, celulares e objetos de interesse para a apuração.