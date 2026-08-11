A Prefeitura de Bauru intensificou as ações de manutenção nos Distritos Industriais do município com um mutirão de melhorias. Os serviços incluem limpeza e recolhimento de entulhos, roçada, poda de árvores, remoção de mato alto, operação tapa-buraco, limpeza de bocas de lobo e pintura de meio-fio. As atividades começaram pelo Distrito Industrial IV e, atualmente, estão concentradas no Distrito Industrial II. Na sequência, os trabalhos serão realizados nos Distritos Industriais I e III.

Participam da ação as secretarias de Serviços Urbanos; Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab); Infraestrutura; Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon); e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb). A CPFL Paulista também integra o mutirão, com a realização de vistorias na rede elétrica para identificar possíveis melhorias e contribuir com o monitoramento e a segurança das empresas instaladas nas áreas.

Os pontos utilizados para descarte irregular de entulhos também serão monitorados. Segundo a Prefeitura, a Semab está elaborando um projeto específico para essas áreas. A iniciativa busca promover melhorias permanentes nos Distritos Industriais e facilitar a rotina das empresas instaladas nesses locais. A atuação conjunta das secretarias pretende integrar os serviços e tornar a manutenção das áreas mais eficiente.