Nos finais de semana de 15 a 30 de agosto, às 16h30, a Cia Cênica 3 Pontos vai apresentar o espetáculo Caixeiros S.A. em praças de Bauru. Os espetáculos são gratuitos e fazem parte de uma circulação que pretende levar a arte circense a públicos em situação de vulnerabilidade social, jovens e pessoas idosas. Serão contempladas as praças Kimiji Nagasawa, Gastão Vidigal, Ferradura´s Beach Park, Jardim Godoy e Parque Vitória Régia.
A obra, criada, dirigida e apresentada por Pedro Blanc e Robson Santos, reúne circo, teatro, dança e palhaçaria, inspirando-se na clássica figura dos caixeiros-viajantes, que buscavam longas distâncias para venderem produtos diversos. Além das apresentações em praças, a Cia Cênica 3 Pontos ainda vai marcar presença em casas de repouso da cidade, com o propósito de incentivar o acesso à cultura e reaproximar novas e velhas gerações dessa forma de arte.
Segundo Pedro Blanc, a ideia do grupo é propor que uma arquitetura pública, que as pessoas já estão acostumadas a frequentar, passe a ser vista com um novo olhar. "O teatro de rua é a forma mais democrática de apresentação cênica porque transforma o local de convívio urbano em palco e, seus frequentadores, em público", afirma.
O projeto foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e Ministério da Cultura, através da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru.
Serviço
"Caixeiros S.A.", de Cia Cênica 3 Pontos
15/08, 16h30 (sábado): Praça Kimiji Nagasawa (Mary Dota)
16/08, 16h30 (domingo): Praça Gastão Vidigal (Praça da Hípica)
22/08, 16h30 (sábado): Ferradura´s Beach Park
23/08, 16h30 (domingo): Praça Jardim Godoy (Orlando Lamônica)
30/08, 16h30 (domingo, encerramento): Parque Vitória Régia
Classificação indicativa: Livre
Sinopse
Um shake hiperproteico, um enxaguante bucal que acaba de vez com o mau hálito ou até uma poção do amor eficaz para trazer aquela pessoa de volta... Com a Caixeiros S.A., você encontra esses e outros produtos extraordinários, junto de muito malabarismo, palhaçaria, teatro e dança contemporânea.
Concebido e encenado por Pedro Blanc e Robson Santos, o espetáculo se inspira na figura histórica dos caixeiros-viajantes que, com suas poções milagrosas e habilidades admiráveis, percorrem longas distâncias para entregar risadas e deslumbramento para todos os clientes, quer dizer, públicos!
Sobre a Cia Cênica 3 Pontos
Oficializada em 2025, mas criada a partir de uma amizade entre artistas de rua que já dura quase 10 anos, a Cia Cênica 3 Pontos é uma companhia que se preocupa em democratizar o acesso à arte e cultura em Bauru e região.
Corpo, objeto e movimento são os três pilares que sustentam a identidade do grupo integrado por Pedro Blanc e Robson Santos, reunindo suas experiências individuais e conjuntas nas áreas do teatro físico, malabarismo, circo e dança contemporânea para inspirar suas criações.
A dupla já marcou presença em edições do Circo Sinfônico e diversos festivais da cidade, como FACE e FestinBau. Em 2025, esteve no Festival Saberes da Literatura, com o espetáculo Caixeiros S.A e a Biblioteca de Poções Perdidas, levando arte circense para alunos da rede municipal de Bauru/SP.
Ficha técnica
Criação: Cia. Cênica 3 Pontos
Duração: 60 minutos
Classificação: Livre
Elenco: Pedro Blanc, Robson Santos
Produção: Cia. Cênica 3 Pontos
Coreografias: Pedro Blanc
Textos: Cia. Cênica 3 Pontos
Operação de Som: Patrícia Made-in
Iluminação: Pedro Blanc e Robson Santos
Caracterização: Mescana
Cenografia: Dennis Gomes e Cia. Cênica 3 Pontos
Design gráfico: Marcelo Pinho
Fotografia: Joyce Rodrigues
Assessoria de Comunicação: Victória Rangel
Realização: Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)
Apoio: Espaço Coletivo Vila
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