Um homem de identidade ainda desconhecida, conhecido apenas pela alcunha de "Mudinho", está lutando pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da UPA Bela Vista. Ele foi vítima de um ataque brutal por arma branca na madrugada deste sábado (8), no bairro Fortunato Rocha Lima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o crime foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5h para prestar socorro a um indivíduo com graves lesões provocadas por instrumento perfurocortante (faca).

O atendimento inicial ocorreu na rua Joaquim de Barros Neto, quadra 2 (antiga Rua 13). Devido à gravidade do quadro clínico, o homem deu entrada na unidade hospitalar apresentando ferimentos severos. Até o momento da publicação desta matéria, ele permanecia sedado, entubado e impossibilitado de prestar depoimento para esclarecer o ocorrido.