Um homem de identidade ainda desconhecida, conhecido apenas pela alcunha de "Mudinho", está lutando pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da UPA Bela Vista. Ele foi vítima de um ataque brutal por arma branca na madrugada deste sábado (8), no bairro Fortunato Rocha Lima.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, o crime foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio de autoria desconhecida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5h para prestar socorro a um indivíduo com graves lesões provocadas por instrumento perfurocortante (faca).
O atendimento inicial ocorreu na rua Joaquim de Barros Neto, quadra 2 (antiga Rua 13). Devido à gravidade do quadro clínico, o homem deu entrada na unidade hospitalar apresentando ferimentos severos. Até o momento da publicação desta matéria, ele permanecia sedado, entubado e impossibilitado de prestar depoimento para esclarecer o ocorrido.
A UPA informou que a equipe médica não conseguiu qualificá-lo civilmente devido ao seu estado de inconsciência, restando apenas o apelido pelo qual é conhecido na região. A Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 8h50 e enviou os policiais para colher as primeiras informações na UPA.
O caso apresenta desafios complexos para os investigadores da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), que já foi formalmente notificada. Não foram localizadas testemunhas presenciais no local do crime. Patrulhamentos e varreduras no trecho indicado não encontraram câmeras de monitoramento.
Devido à imprecisão e à não preservação da cena do crime, a perícia técnica inicial não pôde ser requisitada. O boletim foi registrado sob a coordenação do delegado titular Cristiano Manfio Cardarelli. A Polícia Civil solicita que qualquer morador que tenha visto movimentações suspeitas na madrugada de sábado, na quadra 2 da Rua Joaquim de Barros Neto, colabore anonimamente com as investigações por meio do Disque Denúncia (181).