Macatuba - A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru), através da Secretaria de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para a Família Acolhedora, iniciativa que oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados de suas famílias de origem.

Mais do que abrir as portas de casa, ser uma Família Acolhedora significa oferecer cuidado, proteção, respeito e amor durante um período de transição, até que a criança ou adolescente possa retornar à família de origem ou seja encaminhado para adoção.

O acolhimento familiar é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como a modalidade preferencial de proteção, por proporcionar um ambiente familiar e favorecer o desenvolvimento físico, emocional e social.