Macatuba - A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru), através da Secretaria de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para a Família Acolhedora, iniciativa que oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados de suas famílias de origem.
Mais do que abrir as portas de casa, ser uma Família Acolhedora significa oferecer cuidado, proteção, respeito e amor durante um período de transição, até que a criança ou adolescente possa retornar à família de origem ou seja encaminhado para adoção.
O acolhimento familiar é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como a modalidade preferencial de proteção, por proporcionar um ambiente familiar e favorecer o desenvolvimento físico, emocional e social.
Podem participar pessoas com 25 anos ou mais, que residam em Macatuba, tenham concordância de todos os membros da família, não estejam inscritas no Sistema Nacional de Adoção e não possuam antecedentes criminais, dependência química ou comprometimento psiquiátrico.
Durante o período de acolhimento, a família assume os cuidados com a criança ou adolescente, garantindo assistência à saúde, educação, convivência familiar e comunitária. Além disso, recebe auxílio financeiro, acompanhamento de equipe técnica especializada e suporte contínuo da rede de proteção do município.
A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Lúcia Fantini, destaca que o programa é um convite para transformar vidas por meio da solidariedade. "Ser uma Família Acolhedora é oferecer segurança, carinho e esperança a quem mais precisa em um momento delicado da vida", ressalta.
"É um gesto de amor que faz a diferença não apenas para a criança acolhida, mas também para toda a comunidade. Convidamos as famílias de Macatuba a conhecerem o programa e fazerem parte dessa rede de proteção".
Os interessados podem obter mais informações e realizar o cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Travessa Romoaldo Antonio Scian, s/n. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone (14) 99124-9543.