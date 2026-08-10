10 de agosto de 2026
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MAIS UMA VITÓRIA

Time de Bauru vence em Assis e soma 36 triunfos no vôlei adaptado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jogadora Adriana e técnico Carlos Lenta, do Somos Vôlei Bauru
Jogadora Adriana e técnico Carlos Lenta, do Somos Vôlei Bauru

O Somos Vôlei Bauru voltou de Assis com mais três vitórias na bagagem e ampliou sua série invicta para 36 triunfos no ano com elencos femininos da melhor idade. Válidos pela Liga de Bauru, os duelos ocorreram no Assis Tênis Clube durante o final de semana.

Com a formação 45+, as jogadoras do técnico Carlos Lenta superaram as três equipes que enfrentaram por 2 sets a 0: Igaraçu do Tietê (parciais de 15x10/15x09), Itaí (15x06/15x10) e Assis (15x07/15x01). Adriana, do Somos Vôlei, foi escolhida o destaque da rodada.

As próximas partidas estão marcadas para sábado (15-8), em Bauru, pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado). Na ocasião, estarão na quadra do ginásio Darcy César Improta os elencos 45+, 58+ e 68+.

Mantenedor de escolinha gratuita, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Idealização: Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Detalhes: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.

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