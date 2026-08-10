O Celebra Bauru encerrou sua edição de 2026 com um repasse líquido de R$ 406.800,00 às 24 entidades assistenciais participantes, o equivalente a R$ 16.950,00 para cada organização. O resultado veio da venda de 14.802 sanduíches Bauru ao longo dos quatro dias de festa, realizada entre 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, dentro da programação que celebrou os 130 anos de emancipação política de Bauru.

Segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, o evento reuniu mais de 110 mil pessoas no Recinto Mello Moraes durante os quatro dias de programação, entre shows, atrações infantis e ações solidárias.

Comparativo com 2025

O volume de sanduíches vendidos em 2026 foi menor que o de 2025, mas o resultado financeiro repassado às entidades cresceu. A explicação está no número de organizações participantes: em 2025 foram 29 entidades dividindo a arrecadação, enquanto em 2026 esse número caiu para 24, o que elevou o valor médio recebido por cada uma, mesmo com menos lanches comercializados.