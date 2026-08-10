O Celebra Bauru encerrou sua edição de 2026 com um repasse líquido de R$ 406.800,00 às 24 entidades assistenciais participantes, o equivalente a R$ 16.950,00 para cada organização. O resultado veio da venda de 14.802 sanduíches Bauru ao longo dos quatro dias de festa, realizada entre 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, dentro da programação que celebrou os 130 anos de emancipação política de Bauru.
Segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, o evento reuniu mais de 110 mil pessoas no Recinto Mello Moraes durante os quatro dias de programação, entre shows, atrações infantis e ações solidárias.
Comparativo com 2025
O volume de sanduíches vendidos em 2026 foi menor que o de 2025, mas o resultado financeiro repassado às entidades cresceu. A explicação está no número de organizações participantes: em 2025 foram 29 entidades dividindo a arrecadação, enquanto em 2026 esse número caiu para 24, o que elevou o valor médio recebido por cada uma, mesmo com menos lanches comercializados.
● 2025: 17.133 lanches vendidos, R$ 391.500,00 arrecadados, 29 entidades participantes, média de R$ 13.500,00 por entidade
● 2026: 14.802 lanches vendidos, R$ 406.800,00 repassados, 24 entidades participantes, média de R$ 16.950,00 por entidade
Na prática, mesmo com uma queda de aproximadamente 14% no número de lanches vendidos, o repasse total cresceu cerca de R$ 15.300,00 em relação a 2025, e a média por entidade aumentou cerca de 25%. O resultado reflete o maior apoio de patrocinadores e parceiros nesta edição, que ajudou a viabilizar um repasse maior às entidades participantes.
Solidariedade que também é voluntária
Além da venda dos sanduíches, o Celebra Bauru contou com apresentações de 40 artistas de Bauru e região no Palco Celebra realizadas de forma voluntária, sem cachê, como forma de contribuição direta às entidades beneficiadas. A festa teve ainda a distribuição gratuita de 5 mil pedaços do bolo de aniversário da cidade, produzido pelo Senai Bauru com ingredientes viabilizados pela AEAPS junto a parceiros.
As 24 entidades beneficiadas
Cada uma das entidades a seguir recebeu R$ 16.950,00 provenientes da venda dos sanduíches Bauru em 2026:
● Acaê Bauru
● AFRA
● Afapab
● Apae
● Apiece
● APMC, Paiva
● Casa da Esperança
● Casa do Garoto
● Cevac
● Creche Antônio Pereira
● Creche Bom Pastor
● Creche São Paulo
● Creche Pastores de Belém
● Equoterapia
● Esquadrão da Vida
● Fundato
● Instituto Elas
● Instituto Florir
● Lar Escola Santa Luzia para Cegos
● Legião Mirim de Bauru
● POC Bauru
● Portas Abertas
● Recriar
● Wise Madness
A realização do Celebra Bauru 2026 foi da AEAPS, do Confiança Supermercados e da Prefeitura Municipal de Bauru. O patrocínio contou com Unimed Bauru, Mondelli, Paschoalotto e Leroy Merlin. O apoio veio do Jornal da Cidade e JCNet, Record Paulista, Band Paulista, 96FM, Social Bauru, Mescla Eventos, Senai, HCosta, da Difere Comunicação, Lumelight, Gelo Ceasa, Maltez, Palamin, Innova Internet e Ingrediente Comunicação.