10 de agosto de 2026
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SOLIDARIEDADE

Celebra Bauru repassa verba a 24 entidades na edição dos 130 anos

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

O Celebra Bauru encerrou sua edição de 2026 com um repasse líquido de R$ 406.800,00 às 24 entidades assistenciais participantes, o equivalente a R$ 16.950,00 para cada organização. O resultado veio da venda de 14.802 sanduíches Bauru ao longo dos quatro dias de festa, realizada entre 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, dentro da programação que celebrou os 130 anos de emancipação política de Bauru.

Segundo a Secretaria de Cultura de Bauru, o evento reuniu mais de 110 mil pessoas no Recinto Mello Moraes durante os quatro dias de programação, entre shows, atrações infantis e ações solidárias.

Comparativo com 2025
O volume de sanduíches vendidos em 2026 foi menor que o de 2025, mas o resultado financeiro repassado às entidades cresceu. A explicação está no número de organizações participantes: em 2025 foram 29 entidades dividindo a arrecadação, enquanto em 2026 esse número caiu para 24, o que elevou o valor médio recebido por cada uma, mesmo com menos lanches comercializados.

●    2025: 17.133 lanches vendidos, R$ 391.500,00 arrecadados, 29 entidades participantes, média de R$ 13.500,00 por entidade
●    2026: 14.802 lanches vendidos, R$ 406.800,00 repassados, 24 entidades participantes, média de R$ 16.950,00 por entidade

Na prática, mesmo com uma queda de aproximadamente 14% no número de lanches vendidos, o repasse total cresceu cerca de R$ 15.300,00 em relação a 2025, e a média por entidade aumentou cerca de 25%. O resultado reflete o maior apoio de patrocinadores e parceiros nesta edição, que ajudou a viabilizar um repasse maior às entidades participantes.

Solidariedade que também é voluntária
Além da venda dos sanduíches, o Celebra Bauru contou com apresentações de 40 artistas de Bauru e região no Palco Celebra realizadas de forma voluntária, sem cachê, como forma de contribuição direta às entidades beneficiadas. A festa teve ainda a distribuição gratuita de 5 mil pedaços do bolo de aniversário da cidade, produzido pelo Senai Bauru com ingredientes viabilizados pela AEAPS junto a parceiros.

As 24 entidades beneficiadas
Cada uma das entidades a seguir recebeu R$ 16.950,00 provenientes da venda dos sanduíches Bauru em 2026:
●    Acaê Bauru
●    AFRA
●    Afapab
●    Apae
●    Apiece
●    APMC, Paiva
●    Casa da Esperança
●    Casa do Garoto
●    Cevac
●    Creche Antônio Pereira
●    Creche Bom Pastor
●    Creche São Paulo
●    Creche Pastores de Belém
●    Equoterapia
●    Esquadrão da Vida
●    Fundato
●    Instituto Elas
●    Instituto Florir
●    Lar Escola Santa Luzia para Cegos
●    Legião Mirim de Bauru
●    POC Bauru
●    Portas Abertas
●    Recriar
●    Wise Madness

A realização do Celebra Bauru 2026 foi da AEAPS, do Confiança Supermercados e da Prefeitura Municipal de Bauru. O patrocínio contou com Unimed Bauru, Mondelli, Paschoalotto e Leroy Merlin. O apoio veio do Jornal da Cidade e JCNet, Record Paulista, Band Paulista, 96FM, Social Bauru, Mescla Eventos, Senai, HCosta, da Difere Comunicação, Lumelight, Gelo Ceasa, Maltez, Palamin, Innova Internet e Ingrediente Comunicação.

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