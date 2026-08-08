09 de agosto de 2026
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ELIAS MIGUEL MALUF

Rodovia Bauru-Piratininga será fechada para a retirada de portal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Piratininga
A administração municipal informa ainda que Piratininga continuará contando com um portal de entrada e que um novo projeto será desenvolvido em local mais adequado
A administração municipal informa ainda que Piratininga continuará contando com um portal de entrada e que um novo projeto será desenvolvido em local mais adequado

Piratininga - A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) informa que a rodovia Elias Miguel Maluf será totalmente interditada na próxima terça-feira (11), a partir das 9h, para a retirada do portal de entrada da cidade. A interdição terá duração estimada de 40 minutos e é necessária para garantir a segurança durante a execução dos trabalhos. Motoristas que precisarem utilizar o trecho nesse período devem programar seus deslocamentos com antecedência.

A remoção da estrutura faz parte das obras de adequação viária que estão sendo executadas no local para a implantação de novo acesso às áreas de expansão urbana do município, que concentra vários empreendimentos residenciais em andamento no entorno.

A intervenção busca proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança, acompanhando o crescimento de Piratininga.

A prefeitura esclarece que a retirada do portal foi definida com base em critérios técnicos de mobilidade e segurança viária, considerando também sua localização em uma curva da rodovia.

A administração municipal informa ainda que Piratininga continuará contando com um portal de entrada e que um novo projeto será desenvolvido em local mais adequado.

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