Piratininga - A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) informa que a rodovia Elias Miguel Maluf será totalmente interditada na próxima terça-feira (11), a partir das 9h, para a retirada do portal de entrada da cidade. A interdição terá duração estimada de 40 minutos e é necessária para garantir a segurança durante a execução dos trabalhos. Motoristas que precisarem utilizar o trecho nesse período devem programar seus deslocamentos com antecedência.

A remoção da estrutura faz parte das obras de adequação viária que estão sendo executadas no local para a implantação de novo acesso às áreas de expansão urbana do município, que concentra vários empreendimentos residenciais em andamento no entorno.

A intervenção busca proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança, acompanhando o crescimento de Piratininga.