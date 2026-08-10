A Prefeitura de Bauru encaminhou para a Câmara Municipal, nesta segunda-feira (10), a atualização do projeto de lei (PL) que endurece as regras para ferros-velhos e amplia o combate à comercialização irregular de materiais. O projeto atualiza a Lei Municipal 7.729/2023 e aumenta o rigor na fiscalização de ferros-velhos em Bauru. O projeto vai permitir um controle maior sobre a entrada e saída de materiais nos estabelecimentos, além de ampliar as penalidades e a restrição ao retorno do funcionamento em casos de irregularidades. A proposta foi discutida com a Polícia Militar, Polícia Civil e Câmara para a elaboração final do projeto.

A proposta aumenta o rigor para estabelecimentos envolvidos na comercialização de produtos provenientes de furto ou roubo, substituindo a penalidade de suspensão pela cassação imediata do alvará de funcionamento quando comprovada a prática de receptação. O projeto ainda determina a lacração caso verificada a tentativa de retorno das atividades, o que só poderá ocorrer após a conclusão do processo administrativo ou penal.

O projeto mantém a obrigatoriedade dos proprietários dos estabelecimentos em ter os registros de entrada e saída dos produtos, contendo na nota fiscal informações como a razão social da empresa ou o nome da pessoa, com os respectivos documentos, endereço, descrição detalhada do produto, valores e assinatura, sem comprometer o que já está previsto na legislação tributária, além de determinar que o funcionamento poderá ocorrer das 8h às 19h. O proprietário ou responsável legal ficará obrigado a adotar as providências necessárias para se certificar da origem lícita do produto adquirido.