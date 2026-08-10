10 de agosto de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

Homem é suspeito de estuprar a filha e duas netas

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JCNET
O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Polícia Civil neste domingo (9); uma das possíveis vítimas já morreu
O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Polícia Civil neste domingo (9); uma das possíveis vítimas já morreu

Um homem de 50 anos passou a ser alvo de investigação da Delegacia de Polícia Civil Seccional de Botucatu por ter cometido supostos estupros contra três pessoas da mesma família, na cidade de Anhembi (a 145 quilômetros de Bauru). Uma das abusadas seria a neta, uma criança, com idade não revelada, com o fato ocorrido neste domingo (9). As outras vítimas seriam a própria filha, na infância dela, e também uma outra neta, já falecida. O Conselho Tutelar foi acionado e teve trabalho para conduzir o caso, devido a parte dos integrantes desta família estarem armados com faca e pelo casal, pais da menina abusada, estar embriagado.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a criança relatou o abuso do avô e foi constatado em seu exame médico preliminar, em unidade de saúde de Anhembi, que ela estava com assadura na vagina, de aspecto inespecífico, não sendo possível, segundo esse exame pericial, estabelecer uma eventual relação sexual. A menina foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para exames mais específicos no Hospital da Unesp de Botucatu. O BO, registrado como abuso de vulnerável, está sob apuração na cidade.

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