Um homem foi preso após assaltar um mercado localizado na rua Leonardo Marcolan, em São Manuel (69 quilômetros a sudeste de Bauru), na manhã do último sábado (8). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria entrado no estabelecimento após escalar o imóvel e furtado cerca de R$2 mil em dinheiro.

A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento do local. Durante a ocorrência, o suspeito confessou o crime e apontou a participação de um comparsa, que teria auxiliado na execução do delito. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Botucatu. O suspeito permanece à disposição da Justiça.