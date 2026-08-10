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CRIME FOI FILMADO

Suspeito é preso após assalto a mercado em São Manuel

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um homem foi preso após assaltar um mercado localizado na rua Leonardo Marcolan, em São Manuel (69 quilômetros a sudeste de Bauru), na manhã do último sábado (8). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria entrado no estabelecimento após escalar o imóvel e furtado cerca de R$2 mil em dinheiro. 

A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento do local. Durante a ocorrência, o suspeito confessou o crime e apontou a participação de um comparsa, que teria auxiliado na execução do delito. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Botucatu. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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