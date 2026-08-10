Na tarde desta segunda-feira (10), antes do início da 28ª Sessão Ordinária do ano, tomou posse do cargo de vereador na Câmara Municipal de Bauru o primeiro suplente da chapa do PSD nas Eleições Municipais de 2024, Casemiro de Abreu Neto. Ele assume a cadeira do vereador Dário Dudário (PSD), que se licenciou do mandato após ter solicitado afastamento temporário e não remunerado da função por motivos pessoais.

A solenidade de posse, que ocorreu no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, foi conduzida pelo presidente Markinho Souza (MDB) e contou com a presença dos vereadores Estela Almagro (PT), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Edson Miguel (Republicanos), Miltinho Sardin (PSD), Sandro Bussola (MDB) e Marcelo Afonso (PSD). Familiares e amigos de Casemiro Neto também estiveram presentes e acompanharam a cerimônia.

Casemiro Neto tem 57 anos e recebeu 1.106 votos nas Eleições Municipais de 2024. Formado em Pedagogia e Teologia, é conselheiro tutelar de Bauru. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru determina que o pedido de licença deve compreender o período máximo de 30 dias, mas ele pode ser prorrogado. Além disso, o vereador afastado pode retornar ao cargo a qualquer momento, mesmo antes do final do prazo.