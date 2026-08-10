O economista bauruense Reinaldo Cafeo é um dos autores do livro "O Brasil pode mais, muito mais", editado pelo Instituto de Inteligência Econômica (IIE). A obra, que reúne reflexões sobre os desafios do desenvolvimento brasileiro, será lançada neste dia 13 de agosto (quinta-feira), Dia do Economista, em um jantar comemorativo, em São Paulo, que contará com palestra do ex-ministro da Economia, Maílson da Nóbrega.

Organizado pelo economista Luis Alberto Machado, "O Brasil pode mais, muito mais" traz análises de diferentes especialistas sobre os principais desafios econômicos, sociais e institucionais que condicionam o desenvolvimento do Brasil.

Reinaldo Cafeo assina do capítulo “O Brasil pode mais: por uma distribuição de renda socialmente justa”, no qual reflete sobre possíveis formas de eliminar as desigualdades do país com uma redistribuição da riqueza que seja acompanhada por equidade econômica e justiça social. “Eu abordo programas como o Bolsa Família e faço a proposta de um Imposto de Renda Negativo, uma visão liberal de como conceder benefícios para a população de uma certa faixa de renda, sem que seja necessária uma bolsa disso ou daquilo. A pessoa dentro da condição determinada teria um reembolso do Estado”, diz o economista.