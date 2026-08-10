O economista bauruense Reinaldo Cafeo é um dos autores do livro "O Brasil pode mais, muito mais", editado pelo Instituto de Inteligência Econômica (IIE). A obra, que reúne reflexões sobre os desafios do desenvolvimento brasileiro, será lançada neste dia 13 de agosto (quinta-feira), Dia do Economista, em um jantar comemorativo, em São Paulo, que contará com palestra do ex-ministro da Economia, Maílson da Nóbrega.
Organizado pelo economista Luis Alberto Machado, "O Brasil pode mais, muito mais" traz análises de diferentes especialistas sobre os principais desafios econômicos, sociais e institucionais que condicionam o desenvolvimento do Brasil.
Reinaldo Cafeo assina do capítulo “O Brasil pode mais: por uma distribuição de renda socialmente justa”, no qual reflete sobre possíveis formas de eliminar as desigualdades do país com uma redistribuição da riqueza que seja acompanhada por equidade econômica e justiça social. “Eu abordo programas como o Bolsa Família e faço a proposta de um Imposto de Renda Negativo, uma visão liberal de como conceder benefícios para a população de uma certa faixa de renda, sem que seja necessária uma bolsa disso ou daquilo. A pessoa dentro da condição determinada teria um reembolso do Estado”, diz o economista.
Criado em 2024, o Instituto Inteligência Econômica – IIE é um think tank que tem como missão reunir economistas de diversos setores para debater e orientar políticas econômicas para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, o lema da organização é: “O Brasil pode mais”.
Serviço
Lançamento do livro “O Brasil pode mais, muito mais", do Instituto de Inteligência Econômica – IEE, que conta com capítulo do economista Reinaldo Cafeo.
Dia 13 de agosto de 2026 – Dia do Economista -, às 19h, no Restaurante Via Castelli, em São Paulo. Mais informações: contato@inteligenciaeconomica.org