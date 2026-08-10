A Emdurb faz a implantação, nesta segunda-feira (10), de mais dois dispositivos de "rua acalmada" no Jardim Bela Vista, em Bauru, com o objetivo de zerar acidentes em uma região do bairro que já registrou inúmeras ocorrências, nos cruzamentos das ruas Francisco Alves com Olavo Bilac e Primeiro de Maio com Olavo Bilac, ao lado da Escola Guedes de Azevedo. A empresa municipal comemora o êxito obtido com o projeto piloto nas esquinas da rua Padre Anchieta com a rua Silva Jardim, no mesmo bairro, feito no início de março deste ano. A proposta deste trabalho, conforme o JC/JCNET vem noticiando, foi do vereador Miltinho Sardin (PSD).

O sucesso de zerar acidentes, de acordo com os dados da Gerência de Planejamento Viário da empresa municipal, é muito positivo e resultou nestes dois novos projetos de ruas acalmadas no mesmo bairro. Devido a essa nova implantação, há no local uma interdição na rua Rui Barbosa. Com base em dados da Emdurb, o local do projeto piloto registrava recorrência de acidentes, o que não aconteceu mais nos últimos quatro meses. Entre as alterações executadas estão o estreitamento das áreas de circulação e o redesenho das esquinas, proporcionando trajetórias mais controladas, maior organização dos movimentos veiculares e melhores condições de segurança no cruzamento.

O resultado, segundo Marco Ribeiro, gerente de Planejamento Viário da Emdurb, demonstra a importância da adoção de soluções de engenharia de tráfego voltadas à redução da velocidade e à prevenção de ocorrências, especialmente em pontos com histórico de conflitos viários. A empresa municipal destaca também que a rua acalmada não alterou os sentidos de circulação das vias e que os fluxos originais foram mantidos, sendo realizadas apenas adequações geométricas no cruzamento.