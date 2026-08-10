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NESTA QUARTA

Apas Experience reúne varejo supermercadista em Bauru para debate

Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Supermercadistas participantes do evenmto no ano passado
Supermercadistas participantes do evenmto no ano passado

Um dos principais polos econômicos do Centro paulista, Bauru sediará nesta quarta-feira (12), mais uma edição da Apas Experience, iniciativa da Associação Paulista de Supermercados (Apas) voltada ao fortalecimento do varejo alimentar. O evento reunirá empresários, supermercadistas, fornecedores, autoridades e especialistas em um ambiente dedicado à geração de negócios, atualização profissional e troca de experiências sobre os principais desafios e tendências do setor. 
 
A região reúne 1.027 estabelecimentos supermercadistas distribuídos por 58 municípios, responsáveis pela geração de mais de 30 mil empregos diretos. Em 2025, o faturamento do setor cresceu 5,7%, enquanto a atividade registrou saldo positivo de 570 novas vagas de trabalho. Atualmente, os supermercados da regional mantêm 1.371 oportunidades de emprego em aberto, refletindo o dinamismo e o potencial de crescimento do segmento. 
 
A programação do evento começa com a palestra "O Poder da Positividade", de Geraldo Rufino, empreendedor, palestrante e escritor reconhecido por sua trajetória de superação. Em seguida, o painel "O Ambiente de Negócios e o Impacto no Setor de Supermercados" reunirá Ana Carolina, coordenadora de Relacionamento da Apas, como moderadora; além de Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercado da Scanntech Brasil; Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas; e Julio Michelassi, diretor comercial do Michelassi Supermercados.  

Para o presidente da Apas, Erlon Ortega, a realização da Apas Experience no Interior paulista reforça o papel estratégico das regionais para o desenvolvimento do setor supermercadista paulista. "A força do varejo supermercadista paulista está justamente na diversidade de suas regiões. A Apas Experience aproxima empresários, fornecedores e especialistas para estimular inovação, fortalecer o ambiente de negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico local. É um evento pensado para gerar resultados concretos para quem faz o setor acontecer, diariamente”, pontua.  
 
O diretor regional da Apas em Bauru, Francisco Cláudio Ferracini, destaca que o encontro fortalece o ambiente de negócios e cria oportunidades para que as empresas da região ampliem sua competitividade. "A região de Bauru tem um varejo cada vez mais preparado para crescer e inovar. A APAS Experience é uma oportunidade para aproximar o segmento, conhecer soluções, compartilhar boas práticas e fortalecer uma rede de negócios que beneficia toda a cadeia de abastecimento. Quando o setor se reúne, todos evoluem: supermercadistas, fornecedores e consumidores”, elenca.  
 
Solidariedade  
Além de fomentar conhecimento e oportunidades de negócios, a Apas Experience mantém um compromisso permanente com as comunidades onde é realizada. O evento integra o calendário oficial da associação, que percorre as 16 distritais e regionais de todo estado ao longo do ano, sempre incentivando ações de responsabilidade social. 
 
Na edição realizada em Bauru, em 2025, foram arrecadadas 1,5 tonelada de alimentos, posteriormente destinadas a entidades assistenciais da região. O resultado representou um volume quase três vezes superior ao registrado na edição anterior, demonstrando o engajamento do setor supermercadista em iniciativas de impacto social. 
 
SERVIÇO
Apas Experience Bauru 2026 
Quando: 12 de agosto de 2026 
Local: Alameda Rodoserv Center  
Endereço: Rua Luís Levorato, 1-55 (altura do km 335 da Rodovia Marechal Rondon), Jardim Marabá.  
Programação 
13h – Credenciamento 
14h – Palestra: "O Poder da Positividade" – Geraldo Rufino 
15h – Painel "O Ambiente de Negócios e o Impacto no Setor de Supermercados" 
16h – Cerimonial 
17h – Abertura da Feira de Negócios 
22h – Encerramento da feira

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