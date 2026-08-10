Duas pessoas, de 23 e 18 anos, foram presas em flagrante na noite de sábado (8), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após serem localizadas com diversas mercadorias furtadas de três estabelecimentos comerciais na região central da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos foram abordados na rua Amando de Barros, pouco depois de funcionários de uma das lojas comunicarem o furto à Guarda Civil Municipal.

A ocorrência começou após uma funcionária de uma loja informar à equipe da GCM que um casal havia acabado de retirar diversos produtos do estabelecimento e colocado as mercadorias em sacolas. Os agentes seguiram a direção indicada e localizaram os dois suspeitos na mesma via, nas proximidades do número 1.119. Com eles, foram encontradas duas sacolas plásticas, uma mochila e uma bolsa térmica, contendo diversos produtos embalados. Ainda de acordo com o registro policial, durante a abordagem, os dois admitiram ter acabado de furtar mercadorias de uma loja e também relataram furtos realizados momentos antes em outros dois estabelecimentos da mesma rua.

As representantes dos estabelecimentos foram chamadas à delegacia e reconheceram diversos produtos encontrados com os suspeitos como mercadorias furtadas naquele dia. Os objetos foram apreendidos, formalmente reconhecidos e, posteriormente, restituídos às lojas. Uma mochila e dois acendedores não foram reconhecidos pelas representantes e permaneceram apreendidos.