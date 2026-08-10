Bauru terá uma espécie verão fora de época nos próximos dias, com relação ao calor, não de chuva, ao menos até quinta-feira (13), com temperaturas mínimas variando entre 14 e 18 graus no início dos dias, podendo chegar até 32 graus no meio da tarde. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet).

Segundo o instituto, nesta segunda (10), a semana começou com tempo estável, com céu claro e parcialmente nublado, e deve permanecer sem chuva na região de Bauru.

Entre esta terça (11) e quinta, o tempo permanece estável, com céu claro e parcialmente nublado e sem chuva no interior do Estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar mais seco sob a influência de um sistema de alta pressão. Devem ocorrer chuvas fracas somente no Litoral paulista.