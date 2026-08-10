A Câmara Municipal de Bauru votará nesta segunda-feira (10) o projeto que promove novas alterações na organização administrativa da Prefeitura. O PL 13/2026, de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD), é uma das 14 matérias previstas na pauta da 28ª Sessão Ordinária do ano, que começa às 13h. A proposta retorna ao plenário depois de ter sido adiada por duas sessões na reunião de 27 de julho, a pedido do líder do governo na Câmara, vereador Sandro Bussola (MDB). Na ocasião, o parlamentar defendeu a necessidade de ampliar o prazo para que os vereadores analisassem uma manifestação técnica elaborada pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), entidade à qual o Legislativo bauruense é filiado.

O projeto propõe novos ajustes no organograma da Prefeitura aprovado no ano passado. Conforme a justificativa encaminhada pelo Executivo, as mudanças foram formuladas a partir de necessidades identificadas durante a implantação da estrutura administrativa, com revisão de competências, nomenclaturas e atribuições de cargos comissionados e funções administrativas.

A votação ocorre em um momento em que o desenho da estrutura administrativa municipal vem sendo acompanhado de perto pelo Legislativo, especialmente em relação às atribuições e ao funcionamento dos órgãos e cargos que integram a Prefeitura. Com o adiamento solicitado pelo líder do governo, os vereadores tiveram duas semanas para avaliar as alterações e a análise técnica apresentada pela Uvesp antes de decidir pela aprovação ou rejeição da proposta.