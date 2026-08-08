A onda permanente de furtos também na região do "Centro" de Bauru levou a concessionária Rumo a iniciar a retirada de 300 vagões da sucata ferroviária espalhada desde o entorno da Estação Ferroviária até o alto do Jardim Guadalajara. De outro lado, paralelo ao "cemitério ferroviário" formado a anos no recorte urbano da cidade, a Rumo também decidiu entregar toda a Malha Oeste, retornando o passivo já boa parte deteriorado ao Governo Federal em um trecho total de 1.644 km de trilhos, entroncamentos, estações e demais componentes. A concessionária confirma que já efetuou a manifestação definitiva à União de devolução de todo o ativo remanescente da Malha. Em relação ao cemitério de sucatas, a concessionária obteve junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorização para eliminar o "estoque" abandonado de vagões, componentes e remanescente de partes de locomotivas. A Rumo tem autorização para cortar os vagões e realizar a destinação final. O grande volume de material em ferro tem valor de mercado. A Prefeitura de Bauru também já foi notificada pela Rumo da ação que será realizada, desde já, nos próximos meses.

VAGÕES DO CRIME

O Município realizou, na semana passada, ação conjunta com as Polícias Civil e Militar e setores de fiscalização e limpeza (Secretaria de Serviços Urbanos). Conforme o titular da pasta, Jurandir Posca, foram retirados ao menos 60 lonas em toda a extensão de mais de 40 vagões. A prefeita Suéllen Rosim, em sua rede social, afirmou - com base no levantamento operacional da medida - que pelo menos 8 vagões serviam a ocupação ilegal com consumo ou venda de entorpecentes. As Polícias realizaram a abordagem e registro das pessoas abordadas, algumas vindas de outras cidades e com histórico de ocorrência por participação em furtos. Os que declararam vínculo familiar em Bauru foram encaminhados para serviços públicos em assistência social ou Saúde.