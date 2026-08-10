A CPFL Paulista reforça seu compromisso com a segurança e a continuidade do fornecimento de energia, alertando a população e parceiros sobre os riscos de queimadas e os impactos climáticos previstos para este ano. De acordo com a Climatempo, o rápido fortalecimento do fenômeno El Niño deverá atingir forte intensidade no inverno de 2026, alterando os padrões de circulação atmosférica. Na região Sudeste, esse fenômeno tende a dificultar a chegada de frentes frias prolongadas, agravando a baixa umidade típica da estação e criando um cenário altamente propício para a rápida propagação de queimadas.
“A região Sudeste – e em particular o estado de São Paulo – está entrando em um período crítico, e os modelos indicam episódios de temperaturas anômalas e bloqueios atmosféricos que vão secar drasticamente a vegetação", alerta Pedro Regoto, Head de Operações Meteorológicas da Climatempo, ao ressaltar que é importante entender que o fogo não precisa tocar a rede elétrica para causar danos. A combinação de ar seco, calor extremo gerado pelas chamas e fortes ventos, comuns na estação, já é suficiente para criar colunas térmicas que podem causar perturbações ao sistema. “Por isso, integrar a inteligência climática ao monitoramento preventivo é essencial para antecipar a resposta antes que o fogo se alastre.”
As queimadas próximas às redes elétricas representam riscos significativos, como interrupções no fornecimento de energia devido a danos em cabos e equipamentos. Para reduzir o número de ocorrências provocadas por queimadas, a CPFL Paulista realiza periodicamente a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também intensifica inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais.
“A CPFL Paulista também está intensificando suas ações de prevenção com campanhas de conscientização e participações em fóruns com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras, produtores do agronegócio e órgãos ambientais para reforçar medidas preventivas; também intensificamos inspeções e manutenção preventiva em áreas próximas a florestas e plantações”, afirma Rafael Lazzaretti, diretor-presidente da CPFL Paulista.
Na área de concessão da CPFL Paulista, em 2025 foram registrados 474 focos de queimadas, sendo 133 no primeiro semestre. No mesmo período de 2026, esse número caiu para 101 ocorrências, uma redução de 24%. Na região de Bauru, em 2025, foram registradas 120 interrupções no fornecimento de energia relacionadas a focos de incêndio. Na comparação entre o primeiro semestre do ano passado e o deste ano, as ocorrências passaram de 39 para 18, representando uma redução de quase 54%. Embora os indicadores apontem queda, a CPFL Paulista destaca que o cenário ainda exige atenção permanente e o fortalecimento das ações preventivas, especialmente durante os períodos mais secos e de temperaturas elevadas. Isso porque, mesmo quando as chamas não atingem diretamente a rede elétrica, o calor intenso pode provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia. Além disso, a fuligem transportada pelo vento e o grande volume de fumaça também podem provocar transtornos.
Além das ações de campo, a concessionária promove campanhas educativas e ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos. Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. “A prevenção e a conscientização são fundamentais para reduzir riscos à população e à infraestrutura elétrica. Estamos monitorando os pontos mais críticos e intensificando as ações para garantir o fornecimento de energia de qualidade”, complementa Lazzaretti.
Orientações importantes:
Não jogue cigarros nem fósforos às margens das rodovias.
Não faça queimadas para limpeza de terreno ou destruição de lixo. Opte pelo descarte no lugar adequado.
Uma queimada mal controlada para atividades agrícolas pode colocar em risco o fornecimento de energia, atingindo cabos elétricos, desligando a rede e causando prejuízos para todos, além de danos ao meio ambiente.
Em áreas verdes nos centros urbanos, evite o uso de fogueiras ou churrasqueiras em locais não autorizados.
Mantenha a vegetação ao redor de residências com poda adequada e não acumule materiais inflamáveis.
Não solte balões. É crime e pode provocar acidentes aéreos e incêndios.
Ao notar fumaça suspeita ou foco de incêndio, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).
Em caso de falta de energia ou de incêndio sob a rede elétrica, acione os canais de atendimento da CPFL Paulista: além do call center (0800 010 1010), o registro pode ser feito pelo site cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, WhatsApp (19) 99908-8888 e SMS 27351. Mais dicas sobre segurança com a rede elétrica podem ser consultadas no site https://guardiaodavida.com.br.