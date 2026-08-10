A CPFL Paulista reforça seu compromisso com a segurança e a continuidade do fornecimento de energia, alertando a população e parceiros sobre os riscos de queimadas e os impactos climáticos previstos para este ano. De acordo com a Climatempo, o rápido fortalecimento do fenômeno El Niño deverá atingir forte intensidade no inverno de 2026, alterando os padrões de circulação atmosférica. Na região Sudeste, esse fenômeno tende a dificultar a chegada de frentes frias prolongadas, agravando a baixa umidade típica da estação e criando um cenário altamente propício para a rápida propagação de queimadas.

“A região Sudeste – e em particular o estado de São Paulo – está entrando em um período crítico, e os modelos indicam episódios de temperaturas anômalas e bloqueios atmosféricos que vão secar drasticamente a vegetação", alerta Pedro Regoto, Head de Operações Meteorológicas da Climatempo, ao ressaltar que é importante entender que o fogo não precisa tocar a rede elétrica para causar danos. A combinação de ar seco, calor extremo gerado pelas chamas e fortes ventos, comuns na estação, já é suficiente para criar colunas térmicas que podem causar perturbações ao sistema. “Por isso, integrar a inteligência climática ao monitoramento preventivo é essencial para antecipar a resposta antes que o fogo se alastre.”

As queimadas próximas às redes elétricas representam riscos significativos, como interrupções no fornecimento de energia devido a danos em cabos e equipamentos. Para reduzir o número de ocorrências provocadas por queimadas, a CPFL Paulista realiza periodicamente a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também intensifica inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais.