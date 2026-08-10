A Companhia de Saneamento Bauru (CSB) iniciou, na última segunda-feira (3), o atendimento presencial ao público em sua sede, localizada na Rua Alfredo Ruiz, 5-10, em Bauru. Com a mudança, a concessionária passa a ser a principal porta de entrada para o consumidor, assumindo os serviços comerciais relacionados ao abastecimento de água e esgoto. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Também estão disponíveis o telefone 0800 014 2026, com atendimento 24 horas, o aplicativo Sansys Agência Virtual e o site www.saneamentobauru.com.br

Na prática, a principal mudança é a divisão de responsabilidades entre o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a CSB. O DAE permanece responsável pela captação, tratamento, reservação e distribuição da água potável, além da manutenção da rede de abastecimento e do conserto de vazamentos de água nas ruas. Já a CSB assume toda a operação comercial, incluindo atendimento ao público, leitura dos hidrômetros, emissão das contas, cobrança, fiscalização de irregularidades, manutenção da rede de esgoto, novas ligações de água e esgoto, além dos serviços de corte e religação do fornecimento.

Quem tiver qualquer problema ou precisar solicitar um serviço deve procurar, inicialmente, a CSB, mesmo quando o caso envolver falta de água ou vazamento na rede de abastecimento. Nesses casos, a concessionária registra a solicitação e aciona a equipe operacional do DAE, que executa o reparo. Já os vazamentos na rede de esgoto passam a ser de responsabilidade direta da CSB. A regra para a recomposição do asfalto também muda: quem realizar a abertura da via será responsável por restaurar o pavimento e a calçada dentro dos prazos estabelecidos.