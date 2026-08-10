A Companhia de Saneamento Bauru (CSB) iniciou, na última segunda-feira (3), o atendimento presencial ao público em sua sede, localizada na Rua Alfredo Ruiz, 5-10, em Bauru. Com a mudança, a concessionária passa a ser a principal porta de entrada para o consumidor, assumindo os serviços comerciais relacionados ao abastecimento de água e esgoto. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Também estão disponíveis o telefone 0800 014 2026, com atendimento 24 horas, o aplicativo Sansys Agência Virtual e o site www.saneamentobauru.com.br
Na prática, a principal mudança é a divisão de responsabilidades entre o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a CSB. O DAE permanece responsável pela captação, tratamento, reservação e distribuição da água potável, além da manutenção da rede de abastecimento e do conserto de vazamentos de água nas ruas. Já a CSB assume toda a operação comercial, incluindo atendimento ao público, leitura dos hidrômetros, emissão das contas, cobrança, fiscalização de irregularidades, manutenção da rede de esgoto, novas ligações de água e esgoto, além dos serviços de corte e religação do fornecimento.
Quem tiver qualquer problema ou precisar solicitar um serviço deve procurar, inicialmente, a CSB, mesmo quando o caso envolver falta de água ou vazamento na rede de abastecimento. Nesses casos, a concessionária registra a solicitação e aciona a equipe operacional do DAE, que executa o reparo. Já os vazamentos na rede de esgoto passam a ser de responsabilidade direta da CSB. A regra para a recomposição do asfalto também muda: quem realizar a abertura da via será responsável por restaurar o pavimento e a calçada dentro dos prazos estabelecidos.
Outra mudança importante envolve o cavalete e o hidrômetro. O morador continua responsável por conservar e proteger esses equipamentos contra danos, enquanto a manutenção técnica e os reparos em caso de vazamentos ou avarias passam a ser executados pela CSB. A concessionária também ficará responsável pelas fiscalizações comerciais, combate às fraudes, aplicação de multas, negociação de débitos e emissão das faturas de água e esgoto.
As contas emitidas pelo DAE até julho continuam sendo tratadas pelo departamento durante o período de transição. Até o fim de agosto, o atendimento do DAE no Poupatempo atenderá exclusivamente pedidos de revisão de contas, emissão de segunda via e devolução de pagamentos em duplicidade feitos em dinheiro. Esses serviços poderão ser solicitados em uma sala exclusiva instalada na sede da CSB ou pelos canais do DAE, incluindo o telefone e WhatsApp (14) 3235-6155. O 0800 do DAE também permanecerá ativo temporariamente para esclarecer dúvidas sobre a transição.
Apesar das mudanças no atendimento, a qualidade da água distribuída à população permanece sob responsabilidade exclusiva do DAE, que continua encarregado de captar, tratar e fornecer água potável dentro dos padrões exigidos pela legislação. Segundo a administração municipal, a nova divisão de atribuições permitirá que o DAE concentre esforços na operação do sistema de abastecimento, enquanto a CSB ficará dedicada aos serviços comerciais, com metas e prazos definidos em decreto para tornar o atendimento mais ágil e eficiente.