O Noroeste conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo (9), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. De virada, o Norusca derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1, pela quarta rodada (início do returno) da Copa Paulista, e somou três pontos fundamentais na luta pela classificação. O time de Piracicaba saiu na frente ainda no primeiro tempo. Josiel Ortega abriu o placar aos 35 minutos, colocando o XV em vantagem antes do intervalo.

Na etapa final, porém, o Noroeste reagiu. Lucas Douglas deixou tudo igual aos 7 minutos do segundo tempo, recolocando o time bauruense na partida. A pressão do Norusca continuou até o fim e acabou premiada nos acréscimos. Aos 50 minutos, Matheus Goiás apareceu para marcar e decretar a virada por 2 a 1, levando a torcida no Alfredão à festa.

Com o resultado, o Noroeste chega a cinco pontos e entra novamente na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Paulista. O XV de Piracicaba também permanece com cinco pontos, mas perde a vantagem que tinha sobre o time bauruense na classificação.