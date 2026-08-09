O Noroeste conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo (9), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. De virada, o Norusca derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1, pela quarta rodada (início do returno) da Copa Paulista, e somou três pontos fundamentais na luta pela classificação. O time de Piracicaba saiu na frente ainda no primeiro tempo. Josiel Ortega abriu o placar aos 35 minutos, colocando o XV em vantagem antes do intervalo.
Na etapa final, porém, o Noroeste reagiu. Lucas Douglas deixou tudo igual aos 7 minutos do segundo tempo, recolocando o time bauruense na partida. A pressão do Norusca continuou até o fim e acabou premiada nos acréscimos. Aos 50 minutos, Matheus Goiás apareceu para marcar e decretar a virada por 2 a 1, levando a torcida no Alfredão à festa.
Com o resultado, o Noroeste chega a cinco pontos e entra novamente na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Paulista. O XV de Piracicaba também permanece com cinco pontos, mas perde a vantagem que tinha sobre o time bauruense na classificação.
A vitória também encerra um início difícil do Noroeste no torneio. Antes do confronto deste domingo, a equipe havia empatado com o União São João e com o próprio XV de Piracicaba, além de ter sido derrotada pelo Comercial.
O resultado ganha ainda mais importância porque o confronto marcou o reencontro das equipes poucos dias depois do empate por 1 a 1, em Piracicaba, pela Copa Paulista. Agora, o Noroeste volta suas atenções para a sequência da competição, embalado pela primeira vitória e pela reação diante de sua torcida. O próximo jogo será contra o União São João, em Araras, no próximo dia 16, domingo que vem.
REPÚDIO À VIOLÊNCIA
NOTA OFICIAL DO NOROESTE SAF
"O Esporte Clube Noroeste vem a público manifestar seu repúdio aos atos de violência registrados na área externa do estádio Alfredo de Castilho, envolvendo torcedores. O Clube considera inadmissível qualquer manifestação de violência relacionada ao futebol. A rivalidade esportiva deve existir exclusivamente dentro de campo e nas arquibancadas de forma saudável, sempre pautada pelo respeito, pela paixão e pelo espírito esportivo.
Atitudes que coloquem em risco a integridade e a segurança de torcedores, famílias, profissionais, colaboradores e da comunidade não serão toleradas e não representam, em hipótese alguma, os princípios e valores defendidos pelo Esporte Clube Noroeste.
Diante do ocorrido, todas as providências cabíveis foram imediatamente adotadas. Os envolvidos no episódio foram identificados e estarão sujeitos às medidas e sanções aplicáveis, incluindo a proibição de frequentar os jogos do Esporte Clube Noroeste, sem prejuízo de outras providências que possam ser adotadas pelas autoridades competentes.
O Clube reafirma seu compromisso com um ambiente seguro e respeitoso e reforça que não compactua, não aceita e repudia qualquer forma de violência associada ao futebol. Futebol é paixão, respeito e união. Violência não tem lugar no esporte.
Diretoria Esporte Clube Noroeste SAF"