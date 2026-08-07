08 de agosto de 2026
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DESTRUIÇÃO TOTAL

Mulher incendeia residência em Bauru após discutir com o marido

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
A residência era de madeira e, apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros, não foi possível evitar que ela fosse completamente consumida pelas chamas
A residência era de madeira e, apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros, não foi possível evitar que ela fosse completamente consumida pelas chamas

Uma mulher ateou fogo à residência onde morava, na tarde desta quinta-feira (6), em Bauru, após discutir com o marido. O imóvel, de aproximadamente 40 m², foi completamente consumido pelas chamas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e o incêndio não se alastrou para casas vizinhas.

O fato ocorreu por volta das 15h40, no acampamento Aliança, na região do bairro Quinta da Bela Olinda. A residência era de madeira e, apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros, não foi possível evitar sua destruição total. A Polícia Militar (PM) também acompanhou a ocorrência.

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