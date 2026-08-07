Uma mulher ateou fogo à residência onde morava, na tarde desta quinta-feira (6), em Bauru, após discutir com o marido. O imóvel, de aproximadamente 40 m², foi completamente consumido pelas chamas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e o incêndio não se alastrou para casas vizinhas.

O fato ocorreu por volta das 15h40, no acampamento Aliança, na região do bairro Quinta da Bela Olinda. A residência era de madeira e, apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros, não foi possível evitar sua destruição total. A Polícia Militar (PM) também acompanhou a ocorrência.