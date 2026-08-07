A Polícia Civil, por meio das equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, cumpriu, na tarde desta sexta-feira (7), mandados de prisão em desfavor de dois homens. Um deles foi identificado como integrante de uma facção criminosa e de organização atuante no município no tráfico de drogas.
Após trabalho de inteligência policial, os investigadores identificaram o veículo utilizado pelo procurado, membro de facção, e passaram a monitorar seus deslocamentos até que fosse possível realizar a abordagem em segurança e efetivar o cumprimento da ordem judicial.
O capturado, de 28 anos, foi apontado durante investigações como responsável pelo gerenciamento de um ponto de venda de entorpecentes localizado na linha férrea da cidade, conhecido como "Biqueira da Sebes", local frequentemente associado ao comércio de drogas na região.
As investigações também relacionaram o suspeito a indivíduos envolvidos em ocorrência de disparos de arma de fogo registrada no Jardim Ivone.
Durante o desenvolvimento das apurações, foram cumpridos mandados de busca domiciliar em endereços ligados a ele, ocasião em que foram localizados materiais relacionados ao tráfico de drogas, quantias em dinheiro e aparelho celular de interesse para a investigação.
Posteriormente, aproximadamente uma semana após o cumprimento das buscas, o investigado voltou a ser preso na região sul de Bauru, nas proximidades da pista de skate, quando estava na posse de um revólver de calibre .38.
De acordo com os elementos informativos reunidos pelas equipes policiais, o preso possuía expressiva atuação no tráfico de entorpecentes e era apontado como integrante de facção criminosa com atuação dentro e fora do sistema prisional.
Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o capturado permaneceu à disposição da Justiça. O segundo preso pelo SIG é um homem investigado pela Delegacia de Guarantã, região de Lins, e condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele também ficou à disposição da Justiça.