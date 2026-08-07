A Polícia Civil, por meio das equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, cumpriu, na tarde desta sexta-feira (7), mandados de prisão em desfavor de dois homens. Um deles foi identificado como integrante de uma facção criminosa e de organização atuante no município no tráfico de drogas.

Após trabalho de inteligência policial, os investigadores identificaram o veículo utilizado pelo procurado, membro de facção, e passaram a monitorar seus deslocamentos até que fosse possível realizar a abordagem em segurança e efetivar o cumprimento da ordem judicial.

O capturado, de 28 anos, foi apontado durante investigações como responsável pelo gerenciamento de um ponto de venda de entorpecentes localizado na linha férrea da cidade, conhecido como "Biqueira da Sebes", local frequentemente associado ao comércio de drogas na região.