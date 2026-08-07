A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e a conduta do pai com relação aos cuidados com o filho serão apuradas pela Polícia Civil

Lins - Na tarde desta sexta-feira (7), um menino de 11 anos deu partida no carro do pai e atropelou uma criança de 1 ano e um mês em Lins (102 quilômetros de Bauru). A vítima foi socorrida, mas deu entrada na Santa Casa em parada cardiorrespiratória e não resistiu. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e a conduta do pai com relação aos cuidados com o filho serão apuradas.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu em um acampamento de ciganos próximo ao horto municipal. O menino de 1 ano estava com outras crianças no local quando o garoto de 11 anos teria acionado a ignição do carro do pai, atropelando a vítima. Os dois não tinham grau de parentesco.

A criança foi socorrida pelo pai e levada à Santa Casa da cidade em estado grave. Apesar das tentativas de reanimação, acabou não resistindo. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil no decorrer do inquérito policial.