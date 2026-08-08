Um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na noite deste sábado (8), na Vicinal José Maria Verdini, que liga Jaú ao Distrito de Potunduva. O acidente ocorreu próximo ao acesso à rua Saul Galvão de Barros França, no Jardim Padre Augusto Sani.

Segundo informações divulgadas pelo portal Tem Coisas que só Acontecem em Jaú, o motociclista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Jaú. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Os ocupantes do carro não teriam se ferido.

A dinâmica do acidente ainda deverá ser esclarecida por meio dos registros e levantamentos oficiais. Equipes da Polícia Militar permanecem no local para orientar o trânsito. Devido à ocorrência, a vicinal ficou totalmente interditada. Motoristas que seguem em direção ao Distrito de Potunduva devem utilizaram a vicinal da Amaralina como rota alternativa.