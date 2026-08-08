O Bauru Basket conquistou sua primeira vitória na temporada 2026/2027. No reencontro da torcida com o ginásio Panela de Pressão, o Dragão derrotou o Pinheiros pelo placar de 74 x 63. A partida ocorreu na noite deste sábado (8), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
Depois de um início melhor dos visitantes, a equipe bauruense rapidamente equilibrou o confronto e protagonizou um duelo de constantes trocas de liderança no marcador. No quarto final, porém, o Dragão aumentou a intensidade defensiva, aproveitou o bom momento de seus atletas estrangeiros, construiu a vantagem e sacramentou o triunfo.
"A gente teve um jogo muito duro. O Pinheiros é um time jovem, cotado para ser um dos finalistas da LDB, que joga num ritmo muito alto, com bastante volume. Nós ainda estamos no começo da pré-temporada, com uma rotação reduzida de jogadores, então sofremos um pouco no primeiro tempo", destacou o técnico Paulo Jaú. "No segundo, a equipe se impôs. Soube a hora de acelerar, a hora de controlar o jogo e aproveitar a qualidade que tem. Defensivamente, nossa entrega também foi muito boa", completou.
O comandante também ressaltou a conexão com a arquibancada: "A gente precisa parabenizar a nossa equipe, mas também o nosso torcedor, que mais uma vez encheu o ginásio e nos apoiou do início ao fim. Você vê as crianças, as famílias... Uma vitória como a de hoje é muito importante para devolver o carinho que recebemos da nossa comunidade", finalizou Jaú.
Destaques
Anthony Harris foi o cestinha da vitória: no dia de seu aniversário, o ala norte-americano fechou o jogo com 19 pontos e sete rebotes. O argentino Franco Vieta também foi decisivo com 13 pontos e cinco rebotes, enquanto o capitão Alex Garcia teve atuação completa, com 12 pontos, seis rebotes e oito assistências.
Pelo Pinheiros, o armador Lucca Boracina liderou a equipe com 18 pontos. Grigor Vieira registrou nove pontos e 12 rebotes, enquanto o jovem Josué Alves saiu do banco para contribuir com 10 pontos.
Com uma vitória e uma derrota no torneio estadual, o Dragão agora parte para a Grande São Paulo rumo ao seu próximo compromisso. Na próxima quinta-feira (13), às 19h30, será a vez de enfrentar o Osasco, no ginásio Geodésico.