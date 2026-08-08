O Bauru Basket conquistou sua primeira vitória na temporada 2026/2027. No reencontro da torcida com o ginásio Panela de Pressão, o Dragão derrotou o Pinheiros pelo placar de 74 x 63. A partida ocorreu na noite deste sábado (8), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Depois de um início melhor dos visitantes, a equipe bauruense rapidamente equilibrou o confronto e protagonizou um duelo de constantes trocas de liderança no marcador. No quarto final, porém, o Dragão aumentou a intensidade defensiva, aproveitou o bom momento de seus atletas estrangeiros, construiu a vantagem e sacramentou o triunfo.

"A gente teve um jogo muito duro. O Pinheiros é um time jovem, cotado para ser um dos finalistas da LDB, que joga num ritmo muito alto, com bastante volume. Nós ainda estamos no começo da pré-temporada, com uma rotação reduzida de jogadores, então sofremos um pouco no primeiro tempo", destacou o técnico Paulo Jaú. "No segundo, a equipe se impôs. Soube a hora de acelerar, a hora de controlar o jogo e aproveitar a qualidade que tem. Defensivamente, nossa entrega também foi muito boa", completou.