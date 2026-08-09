O cérebro humano não foi projetado para permanecer em estado permanente de alerta, pressão e excesso de estímulos. Ainda assim, essa é a realidade de milhões de pessoas que colocam todas as demandas à frente das próprias necessidades. Segundo a neurociência, negligenciar o autocuidado tem consequências que vão além do cansaço: afeta o equilíbrio emocional, a tomada de decisões e a qualidade de vida. Pequenas escolhas diárias impactam diretamente no funcionamento do cérebro, influenciando desde a capacidade de concentração até a forma como lidamos com desafios e emoções.

Segundo a neurocientista Carol Garrafa, especialista em comportamento humano, o cérebro responde muito mais à consistência dos hábitos do que a grandes mudanças ocasionais. "Existe a ideia de que autocuidado é fazer algo muito fora da curva, como viajar, passar um dia em um spa ou tirar férias. Mas, para o cérebro, o autocuidado surge a partir de atitudes simples que repetimos todos os dias. Dormir bem, fazer pausas, se alimentar com qualidade, movimentar o corpo e respeitar os próprios limites são escolhas que fortalecem nossa saúde física e emocional", reflete Carol.

Para a neurocientista, essas pequenas ações funcionam como um treinamento diário para o cérebro. Quando a rotina é rodeada apenas por pressão, excesso de estímulos e falta de descanso, o organismo permanece em estado constante de alerta, elevando os níveis de cortisol e comprometendo funções importantes como memória, criatividade e tomada de decisão."O cérebro interpreta a repetição como aprendizado. Quando repetimos hábitos saudáveis, ensinamos ao organismo que ele está em um ambiente seguro. Isso melhora a regulação emocional, reduz o estresse e aumenta nossa capacidade de enfrentar desafios sem entrar em modo de sobrevivência o tempo todo", afirma a especialista.