A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), da Polícia Civil de São Paulo, recebeu 14.288 denúncias de maus-tratos contra animais entre janeiro e junho deste ano. O volume representa uma média de 78 registros por dia, consolidando a plataforma como um dos principais canais de combate à violência contra animais no estado. Criada em 2016, a Depa revolucionou a forma como a população pode denunciar esse tipo de caso. Diferente de uma delegacia física, na qual as pessoas precisam aguardar o atendimento e presenciar registros de outros tipos de ocorrência, o sistema eletrônico dá a facilidade de delatar os maus-tratos por meio de um celular ou computador.

A delegada Jeanette Sanjar, coordenadora da Delegacia de Proteção Animal, explicou que assim que a equipe recebe as informações, o caso é imediatamente encaminhado às unidades policiais mais próximas para que se iniciem as investigações. "Quando alguém nos indica que há um problema em determinado endereço, a equipe responsável por aquela área é notificada e inicia as diligências para conseguir salvar aquele animal. As pessoas não têm noção de que, com uma simples denúncia na internet, podem realmente livrar esses bichinhos de condições terríveis", destacou.

Segundo ela, a maior parte das denúncias envolve animais domésticos, principalmente cães. "É o vizinho que percebe que o animal da casa ao lado está sendo maltratado, preso, sem água ou comida, apanhando, ou uma pessoa que passa pela rua e encontra um animal nessa situação. Também recebemos denúncias sobre criadouros clandestinos, onde vários animais ficam confinados em condições insalubres", continuou.