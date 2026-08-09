A Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), da Polícia Civil de São Paulo, recebeu 14.288 denúncias de maus-tratos contra animais entre janeiro e junho deste ano. O volume representa uma média de 78 registros por dia, consolidando a plataforma como um dos principais canais de combate à violência contra animais no estado. Criada em 2016, a Depa revolucionou a forma como a população pode denunciar esse tipo de caso. Diferente de uma delegacia física, na qual as pessoas precisam aguardar o atendimento e presenciar registros de outros tipos de ocorrência, o sistema eletrônico dá a facilidade de delatar os maus-tratos por meio de um celular ou computador.
A delegada Jeanette Sanjar, coordenadora da Delegacia de Proteção Animal, explicou que assim que a equipe recebe as informações, o caso é imediatamente encaminhado às unidades policiais mais próximas para que se iniciem as investigações. "Quando alguém nos indica que há um problema em determinado endereço, a equipe responsável por aquela área é notificada e inicia as diligências para conseguir salvar aquele animal. As pessoas não têm noção de que, com uma simples denúncia na internet, podem realmente livrar esses bichinhos de condições terríveis", destacou.
Segundo ela, a maior parte das denúncias envolve animais domésticos, principalmente cães. "É o vizinho que percebe que o animal da casa ao lado está sendo maltratado, preso, sem água ou comida, apanhando, ou uma pessoa que passa pela rua e encontra um animal nessa situação. Também recebemos denúncias sobre criadouros clandestinos, onde vários animais ficam confinados em condições insalubres", continuou.
Como acessar
A denúncia pode ser registrada pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, disponível no portal da Secretaria da Segurança Pública. O acesso é feito pelo ícone "Depa", localizado na área do Disque Denúncia.
Diferentemente de outros canais de denúncia anônima, a Depa exige a identificação do denunciante, incluindo o CPF. No entanto, quem registra a ocorrência pode solicitar o sigilo dos dados pessoais, impedindo que a identidade seja revelada durante a apuração. Após o envio, o sistema gera um protocolo e uma senha que permitem acompanhar o andamento da denúncia. As informações são analisadas e encaminhadas à unidade policial competente, que poderá realizar diligências e adotar as medidas cabíveis para interromper os maus-tratos e responsabilizar os autores.
Denúncias ajudam a salvar animais
Ainda conforme a delegada, o aumento no número de registros demonstra que a população está mais consciente sobre a importância de denunciar situações de violência contra animais. "A importância da Depa é imensa porque somos os intermediários dessa denúncia. Muitas vezes a pessoa presencia um crime, mas não sabe como agir ou deixa de procurar uma delegacia presencial. Pelo nosso sistema, ela consegue comunicar o fato de forma rápida, e isso já salvou vários animais durante esses anos", afirmou.
Para Jeanette, divulgar a existência da plataforma é essencial para ampliar a proteção aos animais. "Hoje recebemos aproximadamente 80 denúncias por dia. É importante que as pessoas conheçam esse canal para que possamos tomar as providências devidas e proteger cada vez mais animais vítimas de maus-tratos".