Assim como os humanos, os animais também sofrem com o frio no inverno e podem apresentar problemas de saúde que vão desde desconforto térmico até o agravamento de doenças crônicas. Filhotes, idosos, animais de pequeno porte e aqueles com pouca pelagem estão entre os mais vulneráveis.

Segundo a médica-veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária da Estácio, Fabiana Quartiero, as baixas temperaturas representam desafios importantes para o organismo dos pets. "Os principais riscos clínicos incluem hipotermia, agravamento de doenças crônicas e imunossupressão secundária, que favorece o surgimento de infecções oportunistas", explica.

A especialista destaca que nem todos os animais sentem frio da mesma forma. Fatores como idade, porte, tipo de pelagem e condição corporal influenciam diretamente na capacidade de manter a temperatura corporal. Filhotes e idosos, por exemplo, perdem calor com mais facilidade, enquanto raças de pêlo curto ou sem subpêlo possuem menor proteção natural contra o frio. Os tutores devem ficar atentos a sinais que indicam desconforto térmico. Tremores, postura encolhida, busca constante por locais aquecidos, apatia e extremidades frias ao toque são alguns dos indícios mais comuns. Além disso, tosse, espirros, secreções, dificuldade para se movimentar e mancar podem indicar problemas de saúde agravados pelas baixas temperaturas.