Um golpe digital aplicado por meio de plataforma falsa da empresa Caterpillar, produtora de tratores e equipamentos agrícolas, usa vídeo produzido com inteligência artificial para incentivar possíveis vítimas a ignorarem avisos de bancos sobre riscos de transferências e promete rendimentos diários de quase 8% para investimentos em aluguel compartilhado de maquinário. Conforme estudo da empresa de segurança da informação Eset os criminosos usam a imagem da Caterpillar em uma plataforma falsa. Ao acessarem o site, os usuários cedem dados pessoais e fazem transferências via Pix para o suposto aluguel das máquinas.

Também são incentivados a chamar outras pessoas para investir em troca de ganhos financeiros, o que caracteriza pirâmide financeira, prática considerada crime no Brasil. A Folha procurou a Caterpillar por email às 15h34 de quinta-feira (30) e às 11h48 desta sexta-feira (31). Até a publicação desta reportagem, não houve resposta. No site da empresa, há um alerta sobre golpes e e falsas oportunidades de investimento envolvendo o nome e os produtos da companhia.

Segundo a fabricante de maquinário agrícola, os possíveis clientes devem confirmar a identidade de quem oferece investimentos, descontos ou processos seletivos. Precauções como não clicar em links suspeitos e não baixar anexos de emails ou SMS não solicitados estão entre as recomendações da Caterpillar. Um dos sites falsos identificados pela Eset, por exemplo, adiciona uma letra R antes do T no nome da empresa, técnica comum em fraudes digitais.