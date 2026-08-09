Um golpe digital aplicado por meio de plataforma falsa da empresa Caterpillar, produtora de tratores e equipamentos agrícolas, usa vídeo produzido com inteligência artificial para incentivar possíveis vítimas a ignorarem avisos de bancos sobre riscos de transferências e promete rendimentos diários de quase 8% para investimentos em aluguel compartilhado de maquinário. Conforme estudo da empresa de segurança da informação Eset os criminosos usam a imagem da Caterpillar em uma plataforma falsa. Ao acessarem o site, os usuários cedem dados pessoais e fazem transferências via Pix para o suposto aluguel das máquinas.
Também são incentivados a chamar outras pessoas para investir em troca de ganhos financeiros, o que caracteriza pirâmide financeira, prática considerada crime no Brasil. A Folha procurou a Caterpillar por email às 15h34 de quinta-feira (30) e às 11h48 desta sexta-feira (31). Até a publicação desta reportagem, não houve resposta. No site da empresa, há um alerta sobre golpes e e falsas oportunidades de investimento envolvendo o nome e os produtos da companhia.
Segundo a fabricante de maquinário agrícola, os possíveis clientes devem confirmar a identidade de quem oferece investimentos, descontos ou processos seletivos. Precauções como não clicar em links suspeitos e não baixar anexos de emails ou SMS não solicitados estão entre as recomendações da Caterpillar. Um dos sites falsos identificados pela Eset, por exemplo, adiciona uma letra R antes do T no nome da empresa, técnica comum em fraudes digitais.
O pesquisador de segurança da Eset Jonathan Ramos afirma que o uso de IA para ignorar alertas dos bancos pode ser um novo passo na estratégia de persuasão de golpistas digitais. "Eles passaram a desenvolver uma narrativa completa para reduzir a desconfiança das vítimas, antecipando inclusive mecanismos legítimos de proteção dos bancos".
Passo a passo do golpe
Segundo a Eset, a possível vítima recebe um link por email, mensagens de SMS ou redes sociais. Ao clicar no endereço, é direcionada para uma página que simula o site da Caterpillar. Nesta plataforma, é pedido ao usuário o número de telefone para criação de cadastro. Feito o acesso inicial, o site falso pede outros dados aos interessados, como nome completo e CPF. Em seguida, a plataforma mostra planos de locação de equipamentos. É apresentado o preço da cota de investimento e o percentual de rendimento diário. Após a escolha do plano pelo usuário, surge o vídeo de Ana, personagem criada por inteligência artificial apresentada como agente virtual da Caterpillar.
"Como é seu primeiro depósito, o banco pode te alertar com alerta de golpe. Mas fique tranquilo, é só marcar a opção e continuar com o investimento. Isso pode acontecer com depósitos nos principais bancos físicos e digitais", diz a personagem enquanto exemplos de aviso de golpe e logomarcas de bancos são mostradas. O usuário tem acesso ao código QR com o Pix do suposto investimento após o alerta. Uma vez concluída a transação, a plataforma apresenta incentivos e possíveis recompensas financeiras decorrentes do convite de novos investidores. Essa conduta, segundo a Eset, caracteriza estrutura de pirâmide financeira e amplia o alcance da fraude.