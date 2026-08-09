O Sebrae-SP, por meio do Escritório Regional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), realiza na próxima terça-feira (11), às 14h, no Parque Tecnológico de Botucatu, um encontro que reunirá startups, empreendedores, autoridades e profissionais para debater a inovação no turismo regional.

Com o tema "O Cenário Atual do Turismo na Região", o evento será realizado no formato de meetup, que tem como foco o compartilhamento de ideias, a troca de experiências e a criação de uma rede de contatos. A programação incluirá painéis sobre o contexto do turismo em Botucatu e região, oportunidades de inovação no setor, estratégias de vendas e casos de sucesso de startups. Também possibilitará interações de perguntas e respostas entre os participantes.

A secretária de turismo de Botucatu, Roberta Sogayar, acredita que o evento seja importante por estabelecer diálogo entre o ecossistema de inovação e o setor de turismo, que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento econômico regional. "Acreditamos que esse é o primeiro passo para fortalecer uma rede colaborativa que impulsione o turismo de Botucatu e da região por meio da tecnologia e da criatividade", afirma. Na ocasião, a secretária de turismo e o secretário-executivo do Polo Cuesta, João Gabriel Gomes Pereira, apresentarão um painel sobre o panorama do turismo na Cuesta Paulista, destacando as características e as oportunidades da região.