A ocupação urbana desenfreada, sem planejamento ou que desconsidera regras elementares de escoamento de água, não ocupação de áreas de risco e não preservação de fundos de vale que cortam a cidade, acelera o efeito de inundações em Bauru. Ocorre que o diagnóstico é conhecido, de forma técnica, especializada, desde 2016, quando o Município contratou estudo do plano de macrodrenagem e detalhou, em 82 pontos, a realidade da ocorrência de inundações ou alagamentos em função da inexistência ou ineficiência dos sistemas de drenagem, limpeza de bueiros e outras ações corretivas, assim como mapeou locais, em diferentes bairros, onde obras estruturais deveriam ter sido instaladas, no tempo.

Mas a administração pública municipal chega a 2026 sob opção de gestão conflituosa: o governo Suéllen Rosim reconhece o agravamento das inundações, cria obrigações para instalação e operação de piscinões na Nações Unidas embutida no contrato de concessão de esgoto mas, de outro lado, retira da principal lei urbanística ainda em vigência todos os dispositivos do Plano de Macrodenagem, conforme apuração exclusiva do JC no mês passado.

O detalhamento da macrodrenagem contraria o diagnóstico contratado pela Prefeitura ainda em 2016, junto a empresa Ampla. O fato está apontado pelo relator do projeto de lei do PD na Comissão de Justiça, vereador Pastor Bira. Ele levantou o estudo da Ampla e questionou o governo. O relator ainda devolveu o projeto para que o Executivo esclareça todos os pontos de ilegalidade listados pelas próprias procuradorias jurídicas do Executivo e Legislativo no PL. O governo havia respondido a 12 questões levantadas pelo relator, mas ignorando os pareceres dos procuradores.