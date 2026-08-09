A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a caminhada educativa pelos espaços históricos e patrimônios culturais do Centro de Bauru, neste domingo (9), às 9h. A programação está dentro da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo, e será promovida por uma equipe do Museu Histórico Municipal de Bauru. O passeio é gratuito, mas para participar é necessário inscrição prévia, em https://www.sympla.com.br/evento/projeto-museu-a-ceu-aberto---jornada-do-patrimonio-2026/3525659

As vagas são limitadas. O percurso é de cerca de um quilômetro. O ponto de encontro para saída da caminhada será na Pinacoteca Municipal, na Casa Ponce Paz, que fica no quarteirão 9 da rua Antônio Alves. A caminhada seguirá para a Praça Rui Barbosa, depois pelo Calçadão da Rua Batista de Carvalho até a Praça Machado de Mello.