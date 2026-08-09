Historicamente, a estrutura familiar exigia do homem uma postura distante e estritamente normativa, onde falar sobre emoções, sexualidade ou angústias era um tabu intransponível. Hoje, contudo, os pais não apenas desempenham o papel de pilar protetor, mas dividem ativamente a rotina doméstica, o diálogo e o cuidado diário desde os primeiros dias de vida das crianças. "Historicamente, vemos uma estrutura em torno da provisão material e da proteção física. Mas o papel do pai expandiu para incorporar um envolvimento afetuoso. Os pais se tornaram mais cuidadosos. A história demonstra que o homem resgatou a oportunidade de exercer uma paternidade de forma mais integral.", frisa Salviano.

A paternidade contemporânea passa por uma das transformações mais profundas e positivas da história recente. O antigo modelo de pai focado quase exclusivamente na provisão financeira e na disciplina rígida deu lugar a uma figura presente, afetuosa e atenta às necessidades emocionais da família. Mais do que uma mudança de comportamento no lar, essa evolução representa um resgate da saúde mental dos filhos e da estabilidade familiar, conforme aponta o psicólogo Cláudio Salviano.

Segundo o psicólogo, a principal diferença entre a paternidade atual e a vivida por gerações anteriores reside no vínculo de proximidade. Se antigamente muitos pais sequer conseguiam verbalizar sentimentos ou expressar carinho, a geração atual busca o diálogo aberto. "Nas décadas passadas, a postura era mais distante e focada na disciplina normativa. Hoje, a paternidade se destaca pelo engajamento. É o pai que senta à mesa, escuta o filho, brinca, consola e participa diariamente da formação emocional da criança", explica Salviano. Ele relata que, em sua prática de consultório, casos de pais incapazes de dizer "eu te amo" aos filhos tornaram-se raros, um reflexo direto dessa virada cultural.

Essa mudança, porém, não significa a anulação da autoridade moral ou da responsabilidade financeira. O psicólogo enfatiza que os pilares tradicionais de proteção e liderança continuam vivos, mas foram enriquecidos pela dimensão afetiva. A liderança paterna deixou de ser vista como um distanciamento e passou a ser exercida como uma "liderança amorosa e firme", essencial para impor limites e garantir o equilíbrio do desenvolvimento infantil. Diversos fatores impulsionaram essa mudança de comportamento. A entrada das mulheres no mercado de trabalho exigiu uma reorganização dinâmica dos lares. Ao mesmo tempo, avanços na neurociência e na psicologia comprovaram o impacto insubstituível da figura paterna para a estabilidade emocional e a saúde mental dos filhos.

Por outro lado, o homem moderno enfrenta novos dilemas psicológicos. Diante da desconstrução de papéis rígidos e da cobrança por perfeição, muitos pais relatam um forte sentimento de sobrecarga e ansiedade, podendo desenvolver o chamado burnout parental. "O homem contemporâneo vivencia a síndrome do perfeccionismo. Tentar ser o provedor impecável, o parceiro atencioso, o pai emocionalmente disponível e profissionalmente bem-sucedido pode gerar esgotamento. O remédio é compreender que a paternidade não exige perfeição, exige constância, amor verdadeiro e presença.", destaca Salviano.