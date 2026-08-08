A Polícia Civil de Lençóis Paulista cumpriu mandados de prisão preventiva contra três homens investigados por participação em uma associação criminosa que, segundo as investigações, estaria articulada para praticar roubos na cidade. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) de Lençóis.

Durante as diligências para localizar os investigados, as equipes também encontraram, na posse de um dos alvos, um dos veículos que teria sido utilizado nos crimes investigados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram elementos que apontam para a existência de uma associação criminosa estruturada, com integrantes de Bauru e da Capital. O grupo teria divisão de tarefas, suporte logístico e compartilhamento de informações para a prática de crimes patrimoniais.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos estariam se organizando para realizar roubos no município de Bauru e teriam como possíveis alvos pessoas de elevado poder aquisitivo. A Polícia Civil considera que o cumprimento das prisões representa um avanço nas investigações e contribui para interromper as atividades do grupo.