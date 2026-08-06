A Polícia Civil, por meio da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), prendeu, nesta quinta-feira (6), um homem de 23 anos que teria sido o autor de cinco roubos recentes a farmácias de uma mesma rede em Bauru, o último registrado nesta segunda-feira (3). O suspeito é ex-funcionário de uma das unidades da empresa.

Os crimes tiveram como alvos drogarias localizadas no Jardim Ouro Verde e no Jardim Estoril. Investigações conduzidas pelo Setor de Investigações da 1.ª DIG, com análise das imagens captadas pelos sistemas de monitoramento das farmácias e de estabelecimentos nas proximidades, levaram à identificação do autor, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça à pedido da Polícia Civil.

Durante a análise das imagens, os investigadores constataram que o suspeito demonstrava conhecimento detalhado da estrutura e da rotina dos estabelecimentos. "Outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de que praticamente todos os roubos ocorreram aos domingos, circunstância que reforçou a hipótese de que o suspeito possuía informações privilegiadas sobre o funcionamento da farmácia", diz a Polícia Civil em nota.