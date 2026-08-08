Com a queda das temperaturas, muitos brasileiros enfrentam um incômodo recorrente: a sensação de que o ambiente interno está mais frio que a rua. O fenômeno, popularmente conhecido como "casas geladeiras", expõe uma falha crônica nos métodos construtivos do país. Para explicar por que isso acontece e como resolver o problema, Vitor Del Giudice Pena, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIASSELVI, detalha as causas e aponta soluções que vão desde o planejamento da obra até adaptações de baixo custo.

A principal causa do problema, segundo o especialista, é a priorização da estética e do baixo custo em detrimento do conforto. "A maioria das casas brasileiras é construída com tijolos ou blocos sem nenhum isolamento térmico. No inverno, essas paredes pesadas absorvem a baixa temperatura externa e dissipam todo o calor interno para a rua. Como o ar dentro de casa fica estagnado e as paredes, pisos e lajes estão constantemente geladas, elas passam a 'irradiar frio' para os moradores. Na rua, o sol ou mesmo a movimentação do ar quebram essa sensação de confinamento gelado, tornando o interior da edificação termicamente pior do que o ambiente externo", explica Vitor.

Para quem está planejando construir ou reformar, o professor destaca que o isolamento térmico é um investimento com retorno garantido. O acréscimo no custo direto da obra gira entre 5% e 10%. "Esse valor engloba barreiras térmicas, como mantas na cobertura, paredes duplas com miolo isolante ou sistemas de reboco térmico externo. O custo se paga pela eliminação ou redução drástica da necessidade de uso contínuo de aquecedores elétricos, que possuem alto consumo de energia", detalha.