Os dados mais recentes da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), divulgados pelo IBGE, mostram que a produção industrial brasileira recuou 1,8% em junho de 2026 na comparação com o mês anterior (série com ajuste sazonal). Trata-se do segundo resultado negativo consecutivo do setor.

Desempenho por Categorias Econômicas

Todas as quatro grandes categorias pesquisadas registraram recuo no mês de junho: Bens de consumo semi e não duráveis: -4,1%. Bens de consumo duráveis: -3,2%. Bens de capital: -1,1%. Bens intermediários: -1,1%