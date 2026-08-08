Em geral, é comum as pessoas associarem a juventude à pele mais firme. Não está errado, afinal, até os 25 anos nossa pele está com o poder pleno de fabricar colágeno e elastina, que são essenciais para a manutenção da firmeza da pele.
Mas a juventude não é o único motivo dessa firmeza. Conforme a gente envelhece, alguns cuidados são essenciais para evitar flacidez, seja do corpo e do rosto. Na coluna de hoje, você entende tudo sobre esse tema.
Vamos lá?
Primeiro, você tem que saber o que torna a pele flácida
A flacidez da pele é consequência de um processo natural de envelhecimento, no qual o organismo vai reduzindo a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, substâncias responsáveis pela firmeza, elasticidade e hidratação dos tecidos. Com o passar dos anos, as fibras de sustentação se tornam menos eficientes, fazendo com que a pele perca resistência.
Embora seja uma mudança fisiológica esperada, diversos hábitos podem acelerar esse processo:
O cigarro e o consumo excessivo de álcool aumentam o estresse oxidativo e prejudicam a regeneração celular.
A exposição solar sem proteção degrada as fibras de colágeno.
O sedentarismo compromete a manutenção da massa muscular que dá suporte à pele.
Uma alimentação pobre em nutrientes essenciais reduz a capacidade do organismo de produzir e preservar suas estruturas de sustentação.
Como resultado, a flacidez pode surgir de forma mais precoce e acentuada antes mesmo dos 30 anos.
Agora, o que ajuda a pele a manter a elasticidade?
Seja para o corpo ou rosto, esses cuidados são essenciais e deve entrar na sua lista!
Prática regular de atividade física
Exercícios físicos ajudam a preservar a massa muscular, que funciona como uma importante estrutura de sustentação para a pele. Os exercícios de força, como musculação e treinamento resistido, são mais relevantes para manter o tônus corporal e minimizar o aspecto de flacidez.
Alimentação rica em proteínas de qualidade
O consumo adequado de proteínas magras, como peixes, frango, ovos, laticínios e leguminosas, fornece os aminoácidos necessários para a produção e manutenção do colágeno e de outros componentes estruturais da pele.
Hidratação adequada
Beber água ao longo do dia todo e utilizar hidratantes corporais e faciais contribui para a manutenção da barreira cutânea, melhorando a maciez, a elasticidade e o aspecto geral da pele.
Proteção solar diária
O uso de filtro solar ajuda a prevenir a degradação das fibras de colágeno e elastina causada pela radiação ultravioleta, um dos principais fatores responsáveis pelo envelhecimento precoce e pela perda de firmeza da pele.
Tratamentos estéticos
Bioestimuladores de colágeno: eles estimulam a produção natural de colágeno, promovendo melhora gradual da firmeza e da qualidade da pele.
Radiofrequência: a energia térmica gerada pelo tratamento aquece as camadas mais profundas da pele, isso facilita a contração das fibras existentes e estimula a formação de novo colágeno.
Ultrassom microfocado: essa tecnologia atua em diferentes profundidades dos tecidos, o que promove pontos de coagulação controlada que desencadeiam a produção de colágeno e auxiliam na melhora da flacidez corporal.
Para o rosto, ainda existem outras opções de tratamento, como preenchimento com ácido hialurônico, microagulhamento e peelings - o ideal é sempre conversar com seu dermatologista.
Hábitos de vida saudáveis
Evitar o tabagismo, moderar o consumo de álcool, controlar o estresse e manter um sono de qualidade são medidas que contribuem para a preservação da saúde e da elasticidade da pele ao longo do tempo.
Fora isso, a ingestão de açúcar refinado, seja na forma de doces, pão branco ou biscoitos, deve ser feita com moderação. O açúcar refinado, se consumido em excesso, tem um efeito prejudicial Às fibras de colágeno, tornando-as menos funcionais.
Viu só como não precisa culpar o passar dos anos? Quem se cuida desde sempre garante a pele mais firme.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027