Em geral, é comum as pessoas associarem a juventude à pele mais firme. Não está errado, afinal, até os 25 anos nossa pele está com o poder pleno de fabricar colágeno e elastina, que são essenciais para a manutenção da firmeza da pele.

Mas a juventude não é o único motivo dessa firmeza. Conforme a gente envelhece, alguns cuidados são essenciais para evitar flacidez, seja do corpo e do rosto. Na coluna de hoje, você entende tudo sobre esse tema.

Vamos lá?