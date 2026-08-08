Enquanto as obras avançam, o Mercadão Gourmet entra em uma das etapas mais estratégicas do empreendimento: a formação do seu mix de operações. Este é o momento para os operadores de lojas escolherem seus espaços e fazerem parte da construção do novo shopping gastronômico da região desde o início.

Um projeto pensado para reunir grandes marcas

Toda marca que deseja crescer de forma consistente faz escolhas estratégicas. Entre as mais importantes estão estar no lugar certo, no momento certo.

É exatamente essa oportunidade que o Mercadão Gourmet apresenta.

Mais do que disponibilizar espaços para locação, o empreendimento foi concebido para reunir gastronomia, lazer, convivência e serviços em um ambiente planejado para gerar fluxo de pessoas, fortalecer marcas gastronômicas e impulsionar novos negócios.

Nesta fase, empresários têm a oportunidade de integrar o projeto desde sua implantação, contribuindo para a formação de um mix qualificado, complementar e preparado para oferecer uma experiência diferenciada ao consumidor.

Imagem real da obra julho/2027

Imagem meramente ilustrativa

O lugar onde negócios crescem juntos

O Mercadão Gourmet foi concebido para reunir restaurantes, cafeterias, hamburguerias, padarias, docerias, adegas, empórios, cervejarias, hortifrúti, açougues, peixarias, produtos artesanais, alimentação pet entre outros.

Mais do que reunir diferentes segmentos, a proposta é construir um ambiente onde operações complementares fortaleçam umas às outras, ampliem o fluxo de clientes e proporcionem uma experiência completa ao público.

Cada marca selecionada passa a fazer parte de um projeto planejado para crescer de forma integrada, impulsionando o desenvolvimento regional e valorizando todos os negócios envolvidos.

Por que este é o momento de fazer parte?

Com o empreendimento em desenvolvimento, empresários têm a oportunidade de escolher os espaços mais estratégicos e participar da formação do Mercadão Gourmet desde sua implantação.

Os módulos comerciais variam de 24 a 72 m², com possibilidade de integração entre unidades, permitindo soluções para diferentes perfis de operação.

Ingressar nesta etapa significa posicionar sua marca em um empreendimento concebido para reunir grandes operações, fortalecer conexões entre empresas e criar oportunidades de crescimento conjunto antes mesmo da inauguração.

José Miguel Diretor-Presidente do Grupo Guestier:

“Todo empreendimento começa pela construção de seus espaços, mas são as pessoas e as marcas que constroem sua identidade. O Mercadão Gourmet entra agora em uma etapa decisiva, formando um mix forte, qualificado e integrado de operações que darão vida ao novo shopping gastronômico da região. Mais do que convidar empresários para ocupar um espaço, queremos convidá-los a participar da construção de um projeto que nasce para impulsionar negócios, fortalecer a economia local e criar experiências para Bauru e Piratininga."



Um endereço preparado para gerar oportunidades

Localizado em um dos principais vetores de desenvolvimento da região, o Mercadão Gourmet está estrategicamente posicionado entre Bauru e Piratininga, no eixo de conexão com cidades como Jaú, Botucatu, Lençóis Paulista, Pederneiras e Agudos. Inserido em uma área de influência que reúne mais de 1,4 milhão de habitantes, o empreendimento oferece localização privilegiada, fácil acesso e um cenário altamente favorável para empresas que buscam expandir seus negócios.

Mais do que um endereço comercial, o empreendimento nasce conectado ao desenvolvimento da região e preparado para gerar fluxo, atrair consumidores e impulsionar novos negócios.

INFOGRÁFICO

+ 8 mil lotes alto padrão no entorno

1,4 milhão de consumidores na área de influência

+ 7 mil veículos/dia

7 minutos da Avenida Getúlio Vargas/Bauru

Localização estratégica entre Bauru e Piratininga

Ricardo Alfini - Gestor Comercial e Síndico do Mercadão Gourmet

"Este é o melhor momento para o empresário do segmento gastronômico fazer parte do Mercadão Gourmet. Estamos iniciando a formação do mix de operações e isso permite escolher os espaços mais estratégicos dentro de um empreendimento planejado para gerar fluxo, fortalecer marcas e criar oportunidades de negócios. Queremos reunir operações que cresçam juntas e construam, desde o início, o novo shopping gastronômico da região."

O próximo capítulo do seu negócio pode começar aqui.

A comercialização dos espaços já está em andamento para empresários que desejam integrar um empreendimento concebido para reunir gastronomia, experiências e desenvolvimento.

Mais do que garantir um endereço comercial, este é o momento de participar da construção de um projeto pensado para gerar fluxo, fortalecer marcas e criar oportunidades de crescimento.

Grandes negócios começam antes da inauguração.

Tem um Mercadão no caminho do seu sucesso.



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Informações: (14) 99756-0155 / www.omercadaogourmet.com.br

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