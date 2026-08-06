A amamentação é um dos pilares para garantir um início de vida saudável e pode fazer a diferença na sobrevivência e no desenvolvimento de milhares de bebês. Em Bauru, o Banco de Leite Humano, da Secretaria de Saúde, está com o estoque no limite. Aproveitando as ações da campanha Agosto Dourado, que reforçam a importância do leite materno e da doação de leite humano, o Banco de Leite solicita doações de liete materno.
De acordo com a Supervisora do Banco de Leite, Maria Nereida Panichi, o estoque de leite no banco de leite humano da Secretaria Municipal de Saúde está atendendo a demanda dos hospitais que tem UTI e CI neonatal da cidade. No entanto, o que preocupa é que “nós estamos trabalhando no limite, ou seja, se aumentar a demanda e diminuir a doação, ou mesmo manter, a gente não vai conseguir atender o que for solicitado pelos hospitais.” Atualmente a média de atendimento diário é de 20 a 25 crianças entre os hospitais do município que solicitam o leite. “Nós precisamos trabalhar com um estoque que a gente chama de regulador. Esse estoque regulador é você ter uma quantidade de leite armazenado no freezer, porque depois de pasteurizado, ele pode ficar com mantido congelado por até 6 meses”, explica Panichi.
Agosto Dourado
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Banco de Leite Humano e em parceria com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo (Gaame), realizam o Agosto Dourado, com ações que reforçam a importância do leite materno e da doação de leite humano, promovendo uma série de atividades voltadas à conscientização e à capacitação de profissionais da saúde, além de orientar gestantes, puérperas e familiares. Dentro dessas ações está a Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam) 2026, realizada pelo meio do Banco de Leite Humano e Gaame, a campanha deste ano traz o tema "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona", destacando a necessidade de fortalecer políticas públicas, serviços e ações que ampliem a proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno.
Segundo Panichi, o leite materno é o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. “O aleitamento materno exclusivo até os seis meses fornece todos os nutrientes e a hidratação necessários ao bebê, além de fortalecer o sistema imunológico, favorecer o desenvolvimento saudável, contribuir para a formação da microbiota intestinal e estreitar o vínculo entre mãe e filho. Para a mulher, amamentar também reduz o risco de câncer de mama e de ovário”, destaca.
Outro destaque da campanha é o incentivo à doação de leite humano, considerada um gesto de solidariedade capaz de salvar vidas. O leite doado, após passar por rigorosos processos de coleta, análise e pasteurização, é destinado principalmente a recém-nascidos prematuros, bebês de baixo peso e lactentes internados que dependem desse alimento para a recuperação clínica. A doação é feita por mulheres saudáveis que estejam amamentando e tenham produção excedente de leite. O Banco de Leite Humano oferece toda a orientação necessária para que o processo ocorra de forma segura.
A campanha também busca combater informações equivocadas que ainda cercam a amamentação, como a crença de que existe "leite fraco" ou de que o bebê precisa de água, chá ou fórmula sem indicação profissional. Segundo os especialistas, esses mitos podem favorecer o desmame precoce e reforçam a importância de acolhimento, orientação qualificada e apoio às mães durante esse período. As mães que queiram doar o leite excedente pode buscar orientação no Banco de Leite que fica dentro da Casa da Mulher, na avenida Nações Unidas , 27-28, Vila Nova Cidade Universitária. O telefone de contato é (014) 3226-3227. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Diversas atividades
Ao longo de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde e o Gaame promoverão palestras, cursos e rodas de conversa com foco na qualificação de profissionais e na conscientização da população. As atividades são abertas ao público. Veja abaixo as atividades programadas:
Quinta-feira - 6 de agosto
• Palestra "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona"
• Das 13h às 17h
• Auditório da Casa da Mulher
Sexta-feira - 14 de agosto
• Curso de Capacitação em Aleitamento Materno
• Das 8h às 12h e das 13h às 17h
• Casa da Mulher
Terça-feira - 18 de agosto
• Palestra sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno
• Das 14h às 16h
• Maternidade Santa Isabel (rua Araújo Leite, 26-27 - Vila Santa Teresa)
Quarta-feira - 19 de agosto
• Roda de conversa sobre desafios e possibilidades das ações em aleitamento materno e alimentação complementar (Casa da Mulher)
• Das 13h às 17h
• Roda de conversa sobre aleitamento materno e Banco de Leite Humano para gestantes e puérperas (Maternidade Santa Isabel)
• Das 8h às 11h
Quinta-feira - 20 de agosto
• Curso sobre cuidado integral e humanizado à díade mãe-bebê
• Das 13h às 17h
• Casa da Mulher
Sexta-feira - 21 de agosto
• Curso de Capacitação em Alimentação Complementar Saudável
• Das 8h às 12h e das 13h às 17h
• Casa da Mulher
Sexta-feira - 28 de agosto
• Curso "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona"
• Das 13h às 17h
• Casa da Mulher