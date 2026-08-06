A amamentação é um dos pilares para garantir um início de vida saudável e pode fazer a diferença na sobrevivência e no desenvolvimento de milhares de bebês. Em Bauru, o Banco de Leite Humano, da Secretaria de Saúde, está com o estoque no limite. Aproveitando as ações da campanha Agosto Dourado, que reforçam a importância do leite materno e da doação de leite humano, o Banco de Leite solicita doações de liete materno.

De acordo com a Supervisora do Banco de Leite, Maria Nereida Panichi, o estoque de leite no banco de leite humano da Secretaria Municipal de Saúde está atendendo a demanda dos hospitais que tem UTI e CI neonatal da cidade. No entanto, o que preocupa é que “nós estamos trabalhando no limite, ou seja, se aumentar a demanda e diminuir a doação, ou mesmo manter, a gente não vai conseguir atender o que for solicitado pelos hospitais.” Atualmente a média de atendimento diário é de 20 a 25 crianças entre os hospitais do município que solicitam o leite. “Nós precisamos trabalhar com um estoque que a gente chama de regulador. Esse estoque regulador é você ter uma quantidade de leite armazenado no freezer, porque depois de pasteurizado, ele pode ficar com mantido congelado por até 6 meses”, explica Panichi.

Agosto Dourado

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Banco de Leite Humano e em parceria com o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo (Gaame), realizam o Agosto Dourado, com ações que reforçam a importância do leite materno e da doação de leite humano, promovendo uma série de atividades voltadas à conscientização e à capacitação de profissionais da saúde, além de orientar gestantes, puérperas e familiares. Dentro dessas ações está a Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam) 2026, realizada pelo meio do Banco de Leite Humano e Gaame, a campanha deste ano traz o tema "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona", destacando a necessidade de fortalecer políticas públicas, serviços e ações que ampliem a proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno.