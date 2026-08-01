Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru localizaram, nesta sexta-feira (31), no Parque Viaduto, um Gol que havia sido penhorado pelo filho do proprietário em uma biqueira em Espírito Santo do Turvo, e retido por um traficante, que exigia R$ 5 mil para que o carro fosse devolvido. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.
De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Espírito Santo do Turvo entrou em contato com o SIG de Bauru pedindo apoio para localizar o Gol após o proprietário, de 66 anos, registrar um boletim de ocorrência (BO) pelos crimes de apropriação indébita e receptação.
Segundo o BO, o filho da vítima havia deixado o carro do pai penhorado em uma biqueira por R$ 600,00, após adquirir drogas de um jovem de 18 anos. Quando o dono do veículo soube, tentou retirá-lo, mas o suposto traficante teria exigido R$ 5 mil, o que levou o homem a registrar o BO.
Após investigações, policiais civis cumpriram mandado de busca no endereço, mas o suspeito alegou que o Gol estava em Bauru, na casa dos seus pais. Policiais civis do SIG fizeram buscas no endereço informado e um investigador acabou avistando o carro pelas frestas do portão de uma casa.
O pai do jovem de 18 anos, que não estava no imóvel, foi localizado e confirmou que o filho havia deixado o veículo lá, dizendo que logo traria o recibo para fazer a transferência. Ele alegou que não sabia da origem ilícita do Gol, assim como do fato do filho estar vendendo drogas. Os policiais de Espírito Santo do Turvo foram comunicados e virão a Bauru para retirarem o veículo juntamente com o proprietário.