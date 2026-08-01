Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru localizaram, nesta sexta-feira (31), no Parque Viaduto, um Gol que havia sido penhorado pelo filho do proprietário em uma biqueira em Espírito Santo do Turvo, e retido por um traficante, que exigia R$ 5 mil para que o carro fosse devolvido. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Espírito Santo do Turvo entrou em contato com o SIG de Bauru pedindo apoio para localizar o Gol após o proprietário, de 66 anos, registrar um boletim de ocorrência (BO) pelos crimes de apropriação indébita e receptação.

Segundo o BO, o filho da vítima havia deixado o carro do pai penhorado em uma biqueira por R$ 600,00, após adquirir drogas de um jovem de 18 anos. Quando o dono do veículo soube, tentou retirá-lo, mas o suposto traficante teria exigido R$ 5 mil, o que levou o homem a registrar o BO.