01 de agosto de 2026
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AÇÃO DO SIG/CPJ

Filho penhora Gol do pai em biqueira e veículo é achado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Policiais civis do SIG fizeram buscas em um endereço no Parque Viaduto e um investigador acabou avistando o carro com queixa de crime pelas frestas do portão de uma casa
Policiais civis do SIG fizeram buscas em um endereço no Parque Viaduto e um investigador acabou avistando o carro com queixa de crime pelas frestas do portão de uma casa

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru localizaram, nesta sexta-feira (31), no Parque Viaduto, um Gol que havia sido penhorado pelo filho do proprietário em uma biqueira em Espírito Santo do Turvo, e retido por um traficante, que exigia R$ 5 mil para que o carro fosse devolvido. O veículo foi apreendido e o caso segue sob investigação.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Espírito Santo do Turvo entrou em contato com o SIG de Bauru pedindo apoio para localizar o Gol após o proprietário, de 66 anos, registrar um boletim de ocorrência (BO) pelos crimes de apropriação indébita e receptação.

Segundo o BO, o filho da vítima havia deixado o carro do pai penhorado em uma biqueira por R$ 600,00, após adquirir drogas de um jovem de 18 anos. Quando o dono do veículo soube, tentou retirá-lo, mas o suposto traficante teria exigido R$ 5 mil, o que levou o homem a registrar o BO.

Após investigações, policiais civis cumpriram mandado de busca no endereço, mas o suspeito alegou que o Gol estava em Bauru, na casa dos seus pais. Policiais civis do SIG fizeram buscas no endereço informado e um investigador acabou avistando o carro pelas frestas do portão de uma casa.

O pai do jovem de 18 anos, que não estava no imóvel, foi localizado e confirmou que o filho havia deixado o veículo lá, dizendo que logo traria o recibo para fazer a transferência. Ele alegou que não sabia da origem ilícita do Gol, assim como do fato do filho estar vendendo drogas. Os policiais de Espírito Santo do Turvo foram comunicados e virão a Bauru para retirarem o veículo juntamente com o proprietário.

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