31 de julho de 2026
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AO LADO DO TEATRO

Homem é morto a facadas no Centro de Bauru e PM prende suspeito

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que apresentava intenso sangramento em razão de golpes no peito e barriga, mas ela não resistiu
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que apresentava intenso sangramento em razão de golpes no peito e barriga, mas ela não resistiu

Um homem em situação de rua foi morto a facadas, no final da tarde desta sexta-feira (31), durante uma briga com outro morador de rua ocorrida na altura da quadra 10 da rua Ezequiel Ramos, ao lado do Teatro Municipal, no Centro de Bauru. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que apresentava intenso sangramento em razão de golpes no peito e na barriga.

Porém, o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local. Equipes da Polícia Militar (PM) detiveram o suspeito do homicídio, de 46 anos, e a Polícia Científica foi chamada para a perícia. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial.

O JCNET/Sampi acompanha o caso e a reportagem será atualizada com novas informações.

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