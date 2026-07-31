Um homem em situação de rua foi morto a facadas, no final da tarde desta sexta-feira (31), durante uma briga com outro morador de rua ocorrida na altura da quadra 10 da rua Ezequiel Ramos, ao lado do Teatro Municipal, no Centro de Bauru. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar a vítima, que apresentava intenso sangramento em razão de golpes no peito e na barriga.

Porém, o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local. Equipes da Polícia Militar (PM) detiveram o suspeito do homicídio, de 46 anos, e a Polícia Científica foi chamada para a perícia. A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial.