O jovem de 18 anos que nunca havia sido flagrado cometendo crimes durante a adolescência e que roubou, nesta quinta-feira (30), uma loja de celulares na avenida Getúlio Vargas, na zona sul de Bauru, inclusive efetuando três disparos, tinha um trabalho. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar em uma adega da Vila São Paulo durante a noite, local para onde levou dois dos aparelhos subtraídos, avaliados em R$ 11 mil cada, e também a pistola de 9 milímetros municiada.

Conforme o JCNET vem noticiando, o rapaz, em razão da idade, não tinha ficha criminal e é considerado réu primário. Ainda assim, responderá por roubo, pelos disparos efetuados e também por porte ilegal de arma de fogo. Esses crimes, caso ele não seja solto pela Justiça brasileira, resultam em pena de seis a 16 anos de prisão (contexto fático do Direito). O primo dele, de 28 anos, que não participou diretamente do assalto, mas vendeu alguns dos celulares levados, responderá por receptação, frisou a Polícia Militar.

Segundo informações do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, após o roubo, ocorrido por volta das 16h20, as equipes realizaram inúmeras diligências para localizar o autor e prenderam o jovem e o primo, além de apreenderem os itens subtraídos e as drogas.