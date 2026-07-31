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RÉU PRIMÁRIO

Jovem de 18 anos que cometeu assalto em Bauru tinha trabalho

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodiução de câmera de segurança
Ele atirou três vezes para amedontrar as pessoas que estavam na loja da Getúlio
Ele atirou três vezes para amedontrar as pessoas que estavam na loja da Getúlio

O jovem de 18 anos que nunca havia sido flagrado cometendo crimes durante a adolescência e que roubou, nesta quinta-feira (30), uma loja de celulares na avenida Getúlio Vargas, na zona sul de Bauru, inclusive efetuando três disparos, tinha um trabalho. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar em uma adega da Vila São Paulo durante a noite, local para onde levou dois dos aparelhos subtraídos, avaliados em R$ 11 mil cada, e também a pistola de 9 milímetros municiada.

Conforme o JCNET vem noticiando, o rapaz, em razão da idade, não tinha ficha criminal e é considerado réu primário. Ainda assim, responderá por roubo, pelos disparos efetuados e também por porte ilegal de arma de fogo. Esses crimes, caso ele não seja solto pela Justiça brasileira, resultam em pena de seis a 16 anos de prisão (contexto fático do Direito). O primo dele, de 28 anos, que não participou diretamente do assalto, mas vendeu alguns dos celulares levados, responderá por receptação, frisou a Polícia Militar.

Segundo informações do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, após o roubo, ocorrido por volta das 16h20, as equipes realizaram inúmeras diligências para localizar o autor e prenderam o jovem e o primo, além de apreenderem os itens subtraídos e as drogas.

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