Um motorista morreu na madrugada desta sexta-feira (31) após uma colisão frontal entre dois veículos na Rodovia Marechal Rondon (13 quilômetros de Bauru), no quilômetro 317, próximo da Ambev, em Agudos. De acordo com as informações apuradas no local, um dos automóveis seguia pela contramão quando atingiu outro veículo que trafegava regularmente pela rodovia.

Segundo o registro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por volta das 0h44, um Fiat Uno trafegava no sentido contrário da via quando colidiu frontalmente com um Toyota Etios, que seguia no sentido oeste. O motorista do Etios não teve tempo suficiente para frear ou desviar e colidiu de frente com o outro carro. Após a batida, o Uno permaneceu imobilizado em uma das faixas de rolamento, enquanto o Etios parou ocupando as duas faixas. Às 0h53, a equipe de resgate informou que o condutor do Uno estava em parada cardiorrespiratória. A vítima foi retirada do veículo e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. O motorista do Etios foi socorrido com ferimentos moderados.

Durante a operação de resgate o trânsito ficou interrompido, sendo liberado às 4h25. A Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Científica também atenderam a ocorrência. As circunstâncias que levaram o Uno a trafegar na contramão serão investigadas pelas autoridades.